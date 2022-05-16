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Минфин США: вложения России в гособлигации сократились почти вдвое
Минфин США: вложения России в гособлигации сократились почти вдвое - РИА Новости, 17.05.2022
Минфин США: вложения России в гособлигации сократились почти вдвое
Вложения России в американские гособлигации в марте сократились почти вдвое, до 2 миллиардов долларов, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-16T23:58
2022-05-16T23:58
2022-05-17T00:00
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
гособлигации сша
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Вложения России в американские гособлигации в марте сократились почти вдвое, до 2 миллиардов долларов, свидетельствуют данные минфина США.Долгосрочные облигации, по данным на март, составили в российском портфеле 2 миллиона долларов, как и месяцем ранее, краткосрочные - 2,001 миллиарда против 3,751 миллиарда в феврале, сообщает ведомство.Минфин опубликовал данные за март, в середине апреля публиковалась февральская статистика.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), гособлигации сша
23:58 16.05.2022 (обновлено: 00:00 17.05.2022)
Минфин США: вложения России в гособлигации сократились почти вдвое
Минфин США: вложения России в гособлигации сократились до двух миллиардов долларов