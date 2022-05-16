https://ria.ru/20220516/gosobligatsii-1788917299.html

Минфин США: вложения России в гособлигации сократились почти вдвое

Минфин США: вложения России в гособлигации сократились почти вдвое - РИА Новости, 17.05.2022

Минфин США: вложения России в гособлигации сократились почти вдвое

Вложения России в американские гособлигации в марте сократились почти вдвое, до 2 миллиардов долларов, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-16T23:58

2022-05-16T23:58

2022-05-17T00:00

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

гособлигации сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_fa836a3bbb80d7490ce2821b6c2fd7d9.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Вложения России в американские гособлигации в марте сократились почти вдвое, до 2 миллиардов долларов, свидетельствуют данные минфина США.Долгосрочные облигации, по данным на март, составили в российском портфеле 2 миллиона долларов, как и месяцем ранее, краткосрочные - 2,001 миллиарда против 3,751 миллиарда в феврале, сообщает ведомство.Минфин опубликовал данные за март, в середине апреля публиковалась февральская статистика.

https://ria.ru/20220316/obligatsii-1778374466.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), гособлигации сша