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В госпиталях Минобороны России участникам спецоперации вручили госнаграды - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/gosnagrady-1788712412.html
В госпиталях Минобороны России участникам спецоперации вручили госнаграды
В госпиталях Минобороны России участникам спецоперации вручили госнаграды - РИА Новости, 16.05.2022
В госпиталях Минобороны России участникам спецоперации вручили госнаграды
В госпиталях Минобороны России военнослужащим - участникам спецоперации вручили государственные награды, сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T00:05
2022-05-16T00:05
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В госпиталях Минобороны России военнослужащим - участникам спецоперации вручили государственные награды, сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.В частности, в госпитале Бурденко военным были вручены медали "За Отвагу" и "Суворова", в госпитале Вишневского - "Ордена Мужества" и медаль "Суворова".В Минобороны уточнили, что большей части наград были удостоены военнослужащие из рядового и сержантского состава.Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всем военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военкоматах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях военного ведомства.Для военнослужащих, получивших ранения, также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.
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россия, общество
00:05 16.05.2022
 
В госпиталях Минобороны России участникам спецоперации вручили госнаграды

В госпиталях Минобороны России военнослужащим - участникам спецоперации вручили госнаграды

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии
Продвижение колонн российской армии - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В госпиталях Минобороны России военнослужащим - участникам спецоперации вручили государственные награды, сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.
"В шести госпиталях Минобороны - главном военном клиническом госпитале им. Бурденко, центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского, а также в их филиалах военнослужащим - участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик по указу президента России вручены 28 орденов и медалей", - сказали в ведомстве.
В частности, в госпитале Бурденко военным были вручены медали "За Отвагу" и "Суворова", в госпитале Вишневского - "Ордена Мужества" и медаль "Суворова".
В Минобороны уточнили, что большей части наград были удостоены военнослужащие из рядового и сержантского состава.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всем военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военкоматах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях военного ведомства.
Для военнослужащих, получивших ранения, также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 17:28
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбщество
 
 
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