https://ria.ru/20220516/genprokuratura-1788738470.html

Генпрокуратура потребовала от ФССП отменить взыскания с двойников должников

Генпрокуратура потребовала от ФССП отменить взыскания с двойников должников - РИА Новости, 16.05.2022

Генпрокуратура потребовала от ФССП отменить взыскания с двойников должников

Генеральная прокуратура РФ внесла представление руководителю Федеральной службы судебных приставов за незаконные взыскания средств с двойников должников,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:58

2022-05-16T09:58

2022-05-16T09:58

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ внесла представление руководителю Федеральной службы судебных приставов за незаконные взыскания средств с двойников должников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."С целью недопущения нарушения прав граждан директору ФССП России внесено представление. В нем потребовано организовать работу по установлению возбужденных в отношении "двойников" неоконченных исполнительных производств, проанализировать поступившие в территориальные органы обращения, принять дополнительные меры по снятию необоснованных взысканий и ограничений", - говорится в сообщении.Уточняется, что проведенный Генпрокуратурой анализ состояния законности в этой сфере свидетельствует о распространенности нарушений в деятельности территориальных органов ФССП. Так, судебные приставы неправомерно возбуждают исполнительные производства в отношении лиц со схожими персональными данными должника, взыскивают с них деньги.После прокурорского вмешательства восстановлены права 657 граждан на сумму более 10 миллионов рублей. Всего за 2021-2022 годы прокурорами в данной сфере выявлено около 1400 нарушений, внесено 585 представлений, 110 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.С 1 июля вступает в силу Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно закону, в судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе в обязательном порядке надлежит указывать страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика и иные сведения. Указанные положения позволят установить точные данные граждан при возбуждении исполнительных производств.В октябре в ФССП рассказали РИА Новости, что россияне, которые ошибочно стали должниками из-за двойников, теперь могут решить проблему за два дня, подав обращение через новый сервис на сайте ФССП. Несколькими месяцами ранее первый замдиректора службы Ольга Помигалова сообщила, что около шести тысяч россиян являются двойниками должников из-за полного совпадения персональных данных.

https://ria.ru/20220209/vzyskaniya-1771812187.html

https://ria.ru/20220306/dengi-1776943280.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество