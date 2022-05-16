https://ria.ru/20220516/gazprom-1788802320.html

"Газпром" снизил добычу газа на 3,7 процента

"Газпром" снизил добычу газа на 3,7 процента - РИА Новости, 16.05.2022

"Газпром" снизил добычу газа на 3,7 процента

"Газпром" за первые четыре с половиной месяца 2022 года добыл 193,8 миллиарда кубометров газа - на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:25

2022-05-16T14:25

2022-05-16T17:51

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Газпром" за первые четыре с половиной месяца 2022 года добыл 193,8 миллиарда кубометров газа - на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,1%, или на 3,9 миллиарда кубометров. При этом в первой половине мая они на 6,1% выше уровня прошлого года, также сообщил "Газпром".В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет."Экспорт в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 мая 2022 года составил 55,9 миллиарда кубометров – на 26,5% (на 20,2 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ зарубежным потребителям согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении."Газпром" по итогам 2021 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда кубометров. Это стало четвертым результатом в истории компании."Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", - говорится в сообщении компании.Российский газ поставляется в регион по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Данных по 2021 году еще нет. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале 2022 года, общая мощность поставок в Китай по дальневосточному маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220516/gaz-1788790556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

газпром, китай, сила сибири (газопровод), экономика, новости компаний - экономика, природный газ, россия