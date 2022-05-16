https://ria.ru/20220516/gazprom-1788802320.html
"Газпром" снизил добычу газа на 3,7 процента
"Газпром" снизил добычу газа на 3,7 процента - РИА Новости, 16.05.2022
"Газпром" снизил добычу газа на 3,7 процента
"Газпром" за первые четыре с половиной месяца 2022 года добыл 193,8 миллиарда кубометров газа - на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:25
2022-05-16T14:25
2022-05-16T17:51
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Газпром" за первые четыре с половиной месяца 2022 года добыл 193,8 миллиарда кубометров газа - на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,1%, или на 3,9 миллиарда кубометров. При этом в первой половине мая они на 6,1% выше уровня прошлого года, также сообщил "Газпром".В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет."Экспорт в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 мая 2022 года составил 55,9 миллиарда кубометров – на 26,5% (на 20,2 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ зарубежным потребителям согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении."Газпром" по итогам 2021 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда кубометров. Это стало четвертым результатом в истории компании."Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", - говорится в сообщении компании.Российский газ поставляется в регион по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Данных по 2021 году еще нет. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале 2022 года, общая мощность поставок в Китай по дальневосточному маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.
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РИА Новости
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РИА Новости
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газпром, китай, сила сибири (газопровод), экономика, новости компаний - экономика, природный газ, россия
14:25 16.05.2022 (обновлено: 17:51 16.05.2022)
"Газпром" снизил добычу газа на 3,7 процента
"Газпром" за 4,5 месяца снизил добычу газа на 3,7 процента, до 193,8 миллиарда кубометров
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
"Газпром" за первые четыре с половиной месяца 2022 года добыл 193,8 миллиарда кубометров газа - на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила
компания.
"С 1 января по 15 мая 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 193,8 миллиарда кубических метров газа. Это на 3,7% (на 7,5 миллиарда кубических метров) меньше, чем в 2021 году", - сообщается в Telegram-канале компании.
Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,1%, или на 3,9 миллиарда кубометров. При этом в первой половине мая они на 6,1% выше уровня прошлого года, также сообщил "Газпром
".
В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.
"Экспорт в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 мая 2022 года составил 55,9 миллиарда кубометров – на 26,5% (на 20,2 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ зарубежным потребителям согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении.
"Газпром" по итогам 2021 года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда кубометров. Это стало четвертым результатом в истории компании.
"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", - говорится в сообщении компании.
Российский газ поставляется в регион по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Данных по 2021 году еще нет. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале 2022 года, общая мощность поставок в Китай по дальневосточному маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.
Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.