https://ria.ru/20220516/gadzhety-1788778808.html
Правительство упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов
Правительство упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов - РИА Новости, 16.05.2022
Правительство упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов
Ввозить в Россию гаджеты станет проще, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:54
2022-05-16T12:54
2022-05-16T15:44
технологии
экономика
россия
санкции в отношении россии
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ввозить в Россию гаджеты станет проще, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.По его словам, это решение обеспечит потребности внутреннего рынка, а также позволит избежать сбоев и остановок производств.Кроме того, правительство временно даст отраслевым ассоциациям право оформлять специальные разрешительные документы. По новым правилам изготовителям нужно будет обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.Помимо этого, системообразующим организациям ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые необходимы для промышленного производства электронного оборудования и техники.Правительство ранее в мае опубликовало список из 96 групп товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, перечень может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Параллельный импорт предполагает ввоз товаров без разрешения правообладателя, но не означает узаконивания контрафакта. Речь идет о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок с уплатой всех таможенных платежей.
https://ria.ru/20220513/tovary-1788235783.html
https://ria.ru/20220506/import-1787227583.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Правительство упростило ввоз в Россию компьютеров и другой электроники
Правительство упростило ввоз в Россию компьютеров, смартфонов и другой умной электроники, а также обнулило ввозные пошлины на технологическое оборудование и материалы, которые пригодятся для инвестпроектов.
Премьер Мишустин на оперативном совещании рассказал, что правила ввозы техники в страну упростятся. В первую очередь для выполнения проектов в важных для экономики секторах.
Что по компам и смартфонам, то отраслевые ассоциации временно наделили правом оформлять специальную разрешительную документацию.
2022-05-16T12:54
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, экономика, россия, санкции в отношении россии, михаил мишустин
12:54 16.05.2022 (обновлено: 15:44 16.05.2022)
Правительство упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов
Премьер Мишустин анонсировал упрощение ввоза в Россию компьютеров, смартфонов и планшетов