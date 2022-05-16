https://ria.ru/20220516/frantsiya-1788840891.html

Премьер Франции Кастекс подаст в отставку

Премьер Франции Кастекс подаст в отставку - РИА Новости, 16.05.2022

Премьер Франции Кастекс подаст в отставку

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст в отставку в понедельник около 16.00 (17.00 мск), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:27

2022-05-16T16:27

2022-05-16T19:13

франция

в мире

эммануэль макрон

жан кастекс

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст в отставку в понедельник около 16.00 (17.00 мск), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.По данным телеканала, премьер передаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.Ранее СМИ сообщали, что Кастекс не хочет войти в новое правительство, хоть его и имя и фигурировало в списке возможных членов министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но переизбранный президент Эммануэль Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в правительстве.

https://ria.ru/20220507/makron-1787383880.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, в мире, эммануэль макрон, жан кастекс