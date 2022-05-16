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Премьер Франции Кастекс подаст в отставку - РИА Новости, 16.05.2022
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Премьер Франции Кастекс подаст в отставку
Премьер Франции Кастекс подаст в отставку - РИА Новости, 16.05.2022
Премьер Франции Кастекс подаст в отставку
Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст в отставку в понедельник около 16.00 (17.00 мск), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:27
2022-05-16T19:13
франция
в мире
эммануэль макрон
жан кастекс
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст в отставку в понедельник около 16.00 (17.00 мск), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.По данным телеканала, премьер передаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.Ранее СМИ сообщали, что Кастекс не хочет войти в новое правительство, хоть его и имя и фигурировало в списке возможных членов министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но переизбранный президент Эммануэль Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в правительстве.
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франция, в мире, эммануэль макрон, жан кастекс
16:27 16.05.2022 (обновлено: 19:13 16.05.2022)
 
Премьер Франции Кастекс подаст в отставку

Премьер Франции Кастекс подаст в отставку

© AFP 2022 / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Жан Кастекс
Премьер-министр Франции Жан Кастекс - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Жан Кастекс. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст в отставку в понедельник около 16.00 (17.00 мск), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, премьер передаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.
Ранее СМИ сообщали, что Кастекс не хочет войти в новое правительство, хоть его и имя и фигурировало в списке возможных членов министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но переизбранный президент Эммануэль Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в правительстве.
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