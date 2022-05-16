https://ria.ru/20220516/frantsiya-1788840891.html
Премьер Франции Кастекс подаст в отставку
Премьер Франции Кастекс подаст в отставку - РИА Новости, 16.05.2022
Премьер Франции Кастекс подаст в отставку
Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст в отставку в понедельник около 16.00 (17.00 мск), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:27
2022-05-16T16:27
2022-05-16T19:13
франция
в мире
эммануэль макрон
жан кастекс
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст в отставку в понедельник около 16.00 (17.00 мск), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.По данным телеканала, премьер передаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.Ранее СМИ сообщали, что Кастекс не хочет войти в новое правительство, хоть его и имя и фигурировало в списке возможных членов министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но переизбранный президент Эммануэль Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в правительстве.
https://ria.ru/20220507/makron-1787383880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, эммануэль макрон, жан кастекс
16:27 16.05.2022 (обновлено: 19:13 16.05.2022)
Премьер Франции Кастекс подаст в отставку
Премьер Франции Кастекс подаст в отставку
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс подаст в отставку в понедельник около 16.00 (17.00 мск), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, премьер передаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону
.
Ранее СМИ сообщали, что Кастекс не хочет войти в новое правительство, хоть его и имя и фигурировало в списке возможных членов министерства юстиции. Отмечается, что он планировал подать в отставку сразу после президентских выборов, но переизбранный президент Эммануэль Макрон попросил его сохранить свой пост до перестановок в правительстве.