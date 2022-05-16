12:28 16.05.2022 (обновлено: 12:54 16.05.2022)
Посол в Хельсинки прокомментировал планы Финляндии вступить в НАТО
Посол в Хельсинки Кузнецов надеется, что Финляндия в НАТО учтет озабоченности России
В центре Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вступление Финляндии в НАТО может сказаться на двусторонних отношениях, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
Москва считает решение финского руководства о вступлении в НАТО большой ошибкой, поскольку не видит никаких угроз для безопасности Финляндии ни сегодня, ни в обозримой перспективе, отметил дипломат. "Уже сейчас очевидно, что предстоящее вступлении Финляндии в НАТО не будет способствовать поддержанию стабильности, укреплению безопасности в северо-балтийском регионе и, безусловно, может негативно сказаться и на двусторонних российско-финляндских отношениях", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
"Посмотрим, какие будут практические шаги финнов уже после вступления в НАТО. Но я думаю, что Финляндия, так же как и в рамках Евросоюза, так и в рамках НАТО будет все-таки учитывать свои национальные интересы, учитывая нашу историю, общую границу 1350 километров, все-таки будет стараться выстраивать свою линию в НАТО с учетом и российских озабоченностей, и обеспокоенности", - добавил посол.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.