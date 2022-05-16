https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО

Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО - РИА Новости, 16.05.2022

Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО

От наших северных соседей потоком приходят интересные новости. Только за одни сутки соседняя нам Финляндия успела вначале отключиться от поставок российской... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:00

2022-05-16T11:27

авторы

экономика

саули ниинисте

санна марин

финляндия

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788731212_260:57:2811:1492_1920x0_80_0_0_94de5fe188e5cc7484640fff5b28f9a8.jpg

От наших северных соседей потоком приходят интересные новости. Только за одни сутки соседняя нам Финляндия успела вначале отключиться от поставок российской электроэнергии, а буквально двадцать часов спустя заявила о своем бесповоротном намерении вступить в Североатлантический альянс. Отметим, что оба события равно важны, потому что напрямую влияют на отношения Хельсинки с Москвой и, значит, не только определяют порядок военно-политических отношений двух стран, но задают направление и величину импульса дальнейшего промышленно-экономического развития Финляндии.Первыми на сцену мы пригласим мотивы государственной и военной безопасности.На официальном портале президента Саули Ниинисте выложено коммюнике по результатам телефонных переговоров главы Финляндии с Владимиром Путиным. Из формулировок следует, что разговор носил предельно прямой характер. Ниинисте уведомил российского лидера, что его страна твердо взяла курс на вступление в НАТО и причина этого — специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине, а также требования Москвы не расширять альянс за счет стран, граничащих с ней.При этом и Хельсинки, и Стокгольм не могут не знать, что межгосударственные отношения в парах Россия — Украина и Россия — Скандинавские страны несравнимы, не имеют общих черт и не несут угрозы возникновения конфликта. Москва много лет призывала Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, запретить нацистскую идеологию и на законодательном уровне прописать нейтральный статус государства. То есть военная нейтральность окаймляющих Россию стран устраивает Кремль целиком и полностью, и большего он ни у кого не просит. У россиян нет ни территориальных, ни идеологических, ни исторических споров и разногласий с финнами и шведами.Отказ от нейтрального статуса и вступление в военный альянс, который даже не скрывает того, что рассматривает Россию в качестве своего главного противника, будет означать резкое понижение градуса межгосударственных отношений. Это гарантированно окажет негативное влияние не только на трансграничные миграционные процессы, но и уронит торговый баланс между странами, в первую очередь в секторе энергетики, которая конкретно для Финляндии имеет стратегическое значение.Однако Хельсинки с упорством броненосца входит в клинч с Москвой.Если открыть западную прессу, то абсолютно все профильные публикации о прекращении поставок электроэнергии в Финляндию начинаются словами о том, что это Россия перекрыла перетоки. Чистой воды ложь. В официальном заявлении компании RAO Nordic Oy (дочернее финское подразделение "Интер РАО") говорится, что поставки электроэнергии в интересах финского национального оператора Fingrid прекращены по единственной причине: финская сторона накопила задолженность за предыдущие поставки и не проводит оплату текущих. RAO Nordic, как любой нормальный продавец, защищает свои интересы и не поставляет продукцию должнику.На что рассчитывает финское правительство, не очень понятно.Министр экономики Мика Линтиля буквально на днях в интервью телеканалу Yle TV заявил, что прекращение поставок российского газа (которое, по оценкам правительства, произойдет уже в июне) нанесет сокрушительный удар по финской национальной экономике, что по цепочке приведет к усложнению ситуации в социальной и коммунальной сфере. Промышленники это прекрасно понимают, потому, по данным финской таможни, в марте объем закупок газа вырос на 124 процента, то есть крупный бизнес запасается топливом впрок.Аналогичная ситуация наблюдается и в смежных отраслях. Чтобы не быть обвиненными в предвзятости, дадим слово финской газете Helsinki Times:"Россия является главным поставщиком энергетических ресурсов в Финляндию. По результатам 2021 года объем поставок первичных энергоресурсов из нашей страны составил 52 процента всего импорта. В таких секторах, как, например, нефть — главный источник производства электричества, — доля российских поставок доходит до 80 процентов".Последние полгода европейский энергетический рынок лихорадило без всяких войн. Премьер-министр Санна Марин недавно проговорилась, что стоимость природного газа, который финны покупают у "Газпрома", с начала года вырос почти на 300 процентов, и по этой причине только в марте Финляндия заплатила за поставки голубого топлива 151 миллион евро, хотя годом ранее такой же объем обошелся казне в 39 миллионов.Ничуть не лучше обстоят дела в секторе электрогенерации.При собственном производстве в 66 тераватт-часов в год для покрытия всех нужд государство импортирует еще четырнадцать. При этом за 2021 год стоимость импортируемой электроэнергии практически утроилась, а объем импорта вырос на 12,5 процента. Комплекс этих факторов привел к слегка анекдотичной ситуации, при которой Финляндия, если сравнивать по суммарной стоимости закупленного электричества, обошла Китай. Вы не ослышались. Полуторамиллиардный Китай, ведущая экономика планеты, за прошлый год заплатил за российское электричество меньше, чем крохотная Финляндия, — и не потому, что китайцам мы продаем киловатт-часы за бесценок, а потому, что Евросоюз своей рыночной политикой взвинтил цены на энергоносители до небес.Стратегия финнов вызывает недоумение. Заменить поставки нефти, природного газа и электричества им физически нечем. Увеличения поставок норвежского газа ждет вся Европа, при этом Осло уже заявил, что не сможет в одиночку заместить выпадение российских объемов.Аналогичная ситуация и с электроэнергией. В регионе ее настолько не хватает, что еще осенью Венгрия и Польша на полном серьезе обсуждали вариант совместной достройки Балтийской АЭС в Калининградской области, чтобы запитать северо-восточные польские воеводства и получить достаточное количество энергии для торговли на европейском рынке. Ждать поставок из Эстонии было бы опрометчиво, так как эстонцы по приказу Брюсселя свернули проекты на базе горючих сланцев и теперь сами балансируют на грани самодостаточности.Не сможет помочь и Швеция. Еще в октябре прошлого года там из-за жесточайшего энергокризиса ввели в строй мазутную ТЭС Karlhamn мощностью 300 мегаватт, а правительство предупредило граждан, что счета за электричество вырастут как минимум на 800 крон в месяц (порядка пяти тысяч рублей). В подтверждение вышесказанному добавим, что в структуре взаимной торговли экспорт из Финляндии в Швецию намного больше, чем наоборот, а основной статьей поставок являются нефтепродукты.В завершение скажем, что текущие события показали полнейшую необучаемость западных политических элит. Казалось бы, перед глазами яркий пример Германии, Австрии и прочих, кто вознамерился поиграть с Россией в шантаж с поставками природного газа. В итоге теперь они покупают его за рубли, тем самым укрепляя нашу валюту и пополняя российский бюджет вопреки всем санкциям. Видимо, шутки про некоторую неспешность когнитивных процессов у финнов содержат лишь долю шутки и вскоре на помощь газовому рублю придет еще и электрорубль, востребованность которого будет поддерживать наша северная соседка.

https://ria.ru/20220515/finlyandiya-1788701132.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788671920.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788671766.html

https://ria.ru/20220515/elektroenergiya-1788665097.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, экономика, саули ниинисте, санна марин, финляндия, россия, нато