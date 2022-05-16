https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

Кандидат в кандидаты: почему Евросоюз открещивается от Украины

Кандидат в кандидаты: почему Евросоюз открещивается от Украины - РИА Новости, 16.05.2022

Кандидат в кандидаты: почему Евросоюз открещивается от Украины

Украина стремится в Евросоюз с первого дня независимости. Мешали запредельная коррупция, проблемы с политическими и экономическими реформами. И хотя вопросов... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:02

петр порошенко

украина

евросоюз

еврокомиссия

киев

европа

дмитрий кулеба

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Елена Попова. Украина стремится в Евросоюз с первого дня независимости. Мешали запредельная коррупция, проблемы с политическими и экономическими реформами. И хотя вопросов по-прежнему много, Киев продолжает рваться в ЕС, настаивая теперь на ускоренной процедуре приема. РИА Новости разбиралось, есть ли на это шансы.Приходите завтра"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглатывать", — пригрозил недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В начале мая Киев отправил в Брюссель вторую часть опросника кандидата в кандидаты. Владимир Зеленский похвастался, что успели за несколько недель — обычно на это уходят месяцы."Я считаю, что эти ответы — тоже небольшая победа нашей команды. Ждем на рассмотрение выводы Еврокомиссии. Хотелось бы, чтобы эти выводы были позитивными", — заявил он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что все рассмотрят уже в июне.Если примут положительное решение, Киев автоматически получит доступ к финансовым фондам Евросоюза. Бюджет расписан до 2027-го — это порядка 14 миллиардов евро. Сейчас средства распределяют между пятью кандидатами: Албанией, Северной Македонией, Сербией, Турцией и Черногорией. Деньги выделяют на реформы, на военные нужды их тратить нельзя.Москва не возражала против вступления Украины в ЕС, подчеркивая, что приоритет — отказ от НАТО. Но ситуация изменилась. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в "агрессивного и воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента".Стремление Киева в ЕС горячо поддерживают Болгария, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Все эти страны — реципиенты общего бюджета, то есть получают больше, чем дают. А вот доноры, ключевые государства Евросоюза, проявляют сдержанность, пытаясь убедить Киев, что Украина уже и так часть Европы, поэтому торопиться с формальностями не стоит.По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, пока Украину можно принять в некое "европейское политическое сообщество", а весь путь в ЕС займет по меньшей мере десять лет. Канцлер Германии Олаф Шольц также говорил, что этот вопрос поднимать не стоит — сперва нужно "преодолеть войну".Европа по-украинскиПроцедура вступления в Евросоюз многоэтапная и действительно требует времени. Для того чтобы страна-кандидат провела необходимые реформы и изменила законодательство, нужны годы. Хорватии, например, понадобилось десять лет. А Турция топчется в кандидатах с 1987-го.Сам процесс состоит из девяти шагов. Прежде всего необходимо подать заявку. Ее рассматривает Европейская комиссия и озвучивает выводы. Далее — общее голосование, и нужно, чтобы никто не высказался против. После этого кандидату предлагают учесть замечания специально созданной комиссии.Киеву пока до этого далеко. В 2014-м президент Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Этот документ на тысячах страниц регулирует все сферы: от политики и безопасности до культуры.С тех пор, по оценке украинских властей, выполнили 58 процентов требований. В прошлом году вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждала, что успеха достигли в политическом диалоге, национальной безопасности и обороне, правах человека. Кроме того, сняли барьеры в торговле, наладили гуманитарную политику и госзакупки.Однако, отмечают эксперты, это очень сильное преувеличение. В индексе восприятия коррупции Transparency International Украина занимает 122-е место из 180. Причем Киев отменяет реформы последних лет. Так, в 2021-м чиновников освободили от уголовной ответственности за отказ от подачи деклараций о доходах или за недостоверные сведения в них.Во время избирательной кампании Зеленский обещал "весенние посадки" коррупционеров, но за три года его правления задержали только Виктора Медведчука. "Мы обещали бороться с олигархами. И мы боремся", — уверял президент. При этом Петр Порошенко, против которого завели около 60 уголовных дел, по-прежнему заседает в Верховной раде.В феврале 2021-го Европарламент констатировал отсутствие прогресса по целому ряду направлений. В докладе указано, что в украинском руководстве нет политической воли "принять и обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов". В стране сохраняется гендерное неравенство, а независимые журналисты и СМИ сталкиваются с давлением и насилием.Журавль в небеВ Киеве евроинтеграцию всегда называли приоритетом внешней политики. В середине нулевых вице-премьер Олег Рыбачук обещал, что Украину примут в ЕС чуть ли не через три месяца. Но воз и ныне там."Пока Украина — кандидат в кандидаты. Турция — кандидат уже четверть века. Для Евросоюза вступление таких крупных стран, как Турция и Украина, абсолютно неприемлемо. Это усилит блок Восточной Европы, и западноевропейские лидеры рискуют потерять руководящую роль в этой структуре", — поясняет замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.В расширении Евросоюза за счет Украины в первую очередь заинтересованы США, где рассчитывают, что очередная бедная страна ослабит весь ЕС. Сам Зеленский давит на военную спецоперацию — где же ваша антироссийская солидарность? "Но даже под таким мощным политическим давлением Западная Европа устоит, и в обозримом будущем Украину в ЕС не примут", — уверен эксперт.Безусловно, Зеленский это прекрасно понимает. Но ему просто больше нечего предложить украинцам. "Он не в силах восстановить промышленность, поднять уровень жизни, снизить стоимость российского газа. Вот Зеленский и показывает журавля в небе", — говорит собеседник РИА Новости.Политолог Сергей Марков перечислил главные препятствия Украины для вступления в ЕС: огромное число политических заключенных, тайные тюрьмы СБУ, отношение к жителям Донецка и Луганска, которые требовали не столько отделения, сколько автономии, высочайший уровень олигархической монополизации, слаборазвитая социальная поддержка и инфраструктура.Даже если Киев справится с реформами, далеко не факт, что ЕС распахнет двери. У Западной Европы нет никакого желания видеть Украину в своих рядах, а недостатки можно найти всегда. Тем более сейчас, когда страна находится в крайне нестабильном положении.

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