22:03 16.05.2022 (обновлено: 22:12 16.05.2022)
Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 13213 человек
За сутки из опасных районов спецоперации на Украине эвакуированы в Россию 13213 человек
Эвакуация мирных жителей. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 13213 человек, том числе 1543 ребенка, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13213 человек, в том числе 1543 ребенка. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 307 981 человек, из которых 224095 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 177413 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 3609 за прошедшие сутки", - сообщил Мизинцев.
Кроме того, за сутки на от иностранных и украинских граждан поступило 89 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР, ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 755 823 таких обращений из 2135 населенных пунктов Украины.
Мизинцев напомнил, что в регионах России продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детсадах и школах, предоставлением социальных выплат.