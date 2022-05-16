https://ria.ru/20220516/evakuatsi-1788909317.html

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 13213 человек

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 13213 человек - РИА Новости, 16.05.2022

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 13213 человек

За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 13213 человек, том числе 1543 ребенка, сообщил в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:03

2022-05-16T22:03

2022-05-16T22:12

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 13213 человек, том числе 1543 ребенка, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13213 человек, в том числе 1543 ребенка. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 307 981 человек, из которых 224095 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 177413 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 3609 за прошедшие сутки", - сообщил Мизинцев.Кроме того, за сутки на от иностранных и украинских граждан поступило 89 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР, ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 755 823 таких обращений из 2135 населенных пунктов Украины.Мизинцев напомнил, что в регионах России продолжают работать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, трудоустройством, обеспечением детей местами в детсадах и школах, предоставлением социальных выплат.

https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html

украина

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, луганская народная республика, россия