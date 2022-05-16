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Жителям Мариуполя дали свет - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/elektrosnabzhenie-1788713449.html
Жителям Мариуполя дали свет
Жителям Мариуполя дали свет - РИА Новости, 16.05.2022
Жителям Мариуполя дали свет
В Мариуполе восстановили электроснабжение, также в городе восстанавливают подачу воды, рассказала РИА Новости местная жительница. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T00:39
2022-05-16T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
украина
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МАРИУПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. В Мариуполе восстановили электроснабжение, также в городе восстанавливают подачу воды, рассказала РИА Новости местная жительница.Электро- и водоснабжение в Мариуполе было нарушено с середины марта.По словам местной жительницы, свет в городе дали накануне. "Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем... Спасибо, конечно, огромное, все очень довольные светом", - сказала она.В Минобороны России 16 апреля сообщили, что на территории Мариуполя больше нет украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела). Остатки группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, мариуполь, украина
00:39 16.05.2022 (обновлено: 11:51 16.05.2022)
 
Жителям Мариуполя дали свет

В Мариуполе восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Мариуполе
Линии электропередач в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Линии электропередач в Мариуполе
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МАРИУПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. В Мариуполе восстановили электроснабжение, также в городе восстанавливают подачу воды, рассказала РИА Новости местная жительница.
Электро- и водоснабжение в Мариуполе было нарушено с середины марта.
По словам местной жительницы, свет в городе дали накануне. "Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем... Спасибо, конечно, огромное, все очень довольные светом", - сказала она.
В Минобороны России 16 апреля сообщили, что на территории Мариуполя больше нет украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела). Остатки группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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