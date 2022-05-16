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Иностранцам предложили упростить экзамен для получения вида на жительство - РИА Новости, 16.05.2022
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Иностранцам предложили упростить экзамен для получения вида на жительство
Иностранцам предложили упростить экзамен для получения вида на жительство - РИА Новости, 16.05.2022
Иностранцам предложили упростить экзамен для получения вида на жительство
Минобрнауки РФ предлагает разрешить сдачу только устной части экзамена при получении вида на жительства для иностранцев на период действия специальной операции... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:23
2022-05-16T17:33
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает разрешить сдачу только устной части экзамена при получении вида на жительства для иностранцев на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений, соответствующий проект приказа размещен на федеральном правовом портале правовых актов."Проект разработан во исполнение пункта 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 1 апреля 2022 г. № ТГ-П8-5278 в целях освобождения на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и желающих оформить правовой статус на территории Российской Федерации, от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее – экзамен), предусмотрев только устную часть экзамена", - следует из пояснительной записки проекта.
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
17:23 16.05.2022 (обновлено: 17:33 16.05.2022)
 
Иностранцам предложили упростить экзамен для получения вида на жительство

Иностранцам могут оставить только устную часть экзамена для получения вида на жительство

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкТестирование иностранных граждан по русскому языку
Тестирование иностранных граждан по русскому языку - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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Тестирование иностранных граждан по русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает разрешить сдачу только устной части экзамена при получении вида на жительства для иностранцев на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений, соответствующий проект приказа размещен на федеральном правовом портале правовых актов.
"Проект разработан во исполнение пункта 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 1 апреля 2022 г. № ТГ-П8-5278 в целях освобождения на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и желающих оформить правовой статус на территории Российской Федерации, от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее – экзамен), предусмотрев только устную часть экзамена", - следует из пояснительной записки проекта.
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