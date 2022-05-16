https://ria.ru/20220516/ekzamen-1788857042.html

Иностранцам предложили упростить экзамен для получения вида на жительство

Иностранцам предложили упростить экзамен для получения вида на жительство - РИА Новости, 16.05.2022

Иностранцам предложили упростить экзамен для получения вида на жительство

Минобрнауки РФ предлагает разрешить сдачу только устной части экзамена при получении вида на жительства для иностранцев на период действия специальной операции... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:23

2022-05-16T17:23

2022-05-16T17:33

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает разрешить сдачу только устной части экзамена при получении вида на жительства для иностранцев на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений, соответствующий проект приказа размещен на федеральном правовом портале правовых актов."Проект разработан во исполнение пункта 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 1 апреля 2022 г. № ТГ-П8-5278 в целях освобождения на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и желающих оформить правовой статус на территории Российской Федерации, от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее – экзамен), предусмотрев только устную часть экзамена", - следует из пояснительной записки проекта.

https://ria.ru/20220419/ege-1784299050.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)