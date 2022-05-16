17:23 16.05.2022 (обновлено: 17:33 16.05.2022)
Иностранцам предложили упростить экзамен для получения вида на жительство
Иностранцам могут оставить только устную часть экзамена для получения вида на жительство
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкТестирование иностранных граждан по русскому языку
Тестирование иностранных граждан по русскому языку. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает разрешить сдачу только устной части экзамена при получении вида на жительства для иностранцев на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений, соответствующий проект приказа размещен на федеральном правовом портале правовых актов.
"Проект разработан во исполнение пункта 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 1 апреля 2022 г. № ТГ-П8-5278 в целях освобождения на период действия специальной операции и новых санкционных ограничений иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и желающих оформить правовой статус на территории Российской Федерации, от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее – экзамен), предусмотрев только устную часть экзамена", - следует из пояснительной записки проекта.
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