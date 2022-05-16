08:00 16.05.2022 (обновлено: 08:02 16.05.2022)
"Следы ведут на Украину": кто вербует подростков в ряды неонацистов
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М. К. У.", готовившей теракты и массовые убийства. Скриншот видео
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Московские оперативники на днях задержали троих школьников — по версии следствия, они тщательно спланировали жестокое показательное убийство нескольких бездомных, но не успели довести дело до конца. По информации спецслужб, все трое состояли в неонацистском движении "М.К.У.". О том, кто его создал и как туда вовлекают молодежь, — в материале РИА Новости.
Коктейль Молотова
В начале мая трое молодых людей, вооружившись коктейлями Молотова, отправились к железнодорожной станции Косино, где собираются бродяги. По версии СК, они намеревались сжечь нескольких человек, снять это на видео и выложить в интернет.
Оперативники остановили троицу на подходе к месту преступления. "Провести "акцию" нам предложил друг по кличке Роммель, — рассказал сотрудникам полиции 17-летний задержанный Андрей (имя несовершеннолетнего изменено), представившийся Вагнером. — С ним мы общались через соцсети, однако на днях он почему-то перестал отвечать".
Подросток признался, что уже два года состоит в неонацистском движении "М.К.У." — "Маньяки: культ убийц" — и по приказу главаря Егора Краснова успел поучаствовать в нескольких "акциях". Например, за неделю до задержания избил на улице пьяного.
"Мы были приятелями с Андреем несколько лет назад, — говорит его знакомый Денис. — Тогда он жил в Отрадном и не казался каким-то хулиганом. Любил лазить по "заброшкам" и гулять в лесу. В общем, считал себя сталкером. С националистами вроде не водился, но увлекался оружием".
В социальной сети ВК Андрей записался в группу, где публикуют фотографии времен гитлеровской Германии: "зигующие" солдаты и подростки, знамена со свастикой, поля сражений, оружие. Также в друзьях у него действительно есть пользователь с ником Роммель.
Вместе с Андреем задержали двоих 16-летних подростков. Черемушкинский районный суд Москвы на днях отправил всех за решетку. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье "Приготовление к убийству двух и более человек по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкХолодное оружие, обнаруженное сотрудниками ФСБ России во время задержания сторонников украинской неонацистской группы, причастной к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений
Холодное оружие, обнаруженное сотрудниками ФСБ России во время задержания сторонников украинской неонацистской группы, причастной к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений
В полиции объяснили, что видеозаписью с поджогом людей радикалы хотели запугать население и привлечь новых сторонников. До этого они уже нападали на мигрантов, вооружившись ножами.
"Чистильщики"
По данным российских спецслужб, движение "М.К.У." в 2018-м организовал 20-летний Егор Краснов из Днепропетровска, более известный в Сети как Маньяк. В ВК он создал одноименную группу и приступил к вербовке. Сначала главной идеей закрытого объединения было избавление общества от "представителей низших социальных слоев": бездомных, алкоголиков и наркоманов. Краснов предлагал их убивать, а "акции" снимать на камеру и отправлять ему в качестве доказательства.
Сам украинец раньше состоял в различных радикальных группировках, не раз попадался на хулиганстве, имел серьезные проблемы с законом. Пару лет назад его арестовали за убийство и покушение на убийство нескольких человек. Но даже в СИЗО он продолжал вербовать российскую молодежь через соцсети и мессенджеры.
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Под влияние Краснова попадали в основном школьники в возрасте от 12 до 17 лет. Многие придерживались националистических взглядов, их кумиром был Максим Марцинкевич по кличке Тесак. Курировали молодежь товарищи постарше, создававшие группы "М.К.У." в разных регионах.
Постепенно от идей "очищения общества" Краснов перешел к призывам устроить теракт в школе, колледже или на массовом мероприятии, напасть на сотрудников правоохранительных органов. Неонацист подробно объяснял последователям, как изготовить самодельные взрывные устройства, давал советы по оружию, где его можно добыть.
© РИА Новости / ЦОС ФСБЗадержание членов украинской радикальной группы "М.К.У." в Саратове. Кадр из видео
Задержание членов украинской радикальной группы "М.К.У." в Саратове. Кадр из видео
Жертва школьной травли
Адептов "М.К.У." впервые задержали зимой 2021-го в Воронеже. По информации ФСБ России, трое жителей города пропагандировали нацизм и массовые убийства. Причем не только в интернете, но и на улицах.
На банду вышли по экстремистским надписям на домах и заборах, которые оставляли сами преступники. В ходе обысков в их квартирах оперативники обнаружили нацистскую литературу, агитматериалы, холодное оружие и даже мину времен Великой Отечественной.
"Группу в ВК меня попросил создать Егор Краснов, который как-то раз просто добавился ко мне в друзья, — объяснял на допросе организатор воронежского "филиала". — Давал различные задания: например, залить горючей жидкостью алкоголика или бомжа, снять на видео, прикрепив камеру на грудь, и скинуть ему. Уверял, что таким образом мы очищаем расу. Выполнить его указания я не успел. Были и другие кураторы, тоже с Украины. Одного звали Перун".
По словам молодого человека, в школе его травили одноклассники. В результате будущий неонацист затаил обиду на все человечество. Сейчас он в СИЗО, остальные — под домашним арестом или подпиской о невыезде. Их обвиняют в "возбуждении ненависти либо вражды" и в "умышленном причинении легкого вреда здоровью".
© СУ СК РФ по Краснодарскому краюСотрудники правоохранительных органов во время задержания участников украинского радикального сообщества "М.К.У." в Геленджике. Кадр из видео
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участников украинского радикального сообщества "М.К.У." в Геленджике. Кадр из видео
Влиятельная "крыша"
После воронежских событий в течение полугода сотрудники ФСБ задержали десятки сторонников "М.К.У." — в Геленджике, Ярославле, Саратове, Иркутске, Чите, Анапе. Самая крупная операция была в декабре 2021-го, когда разом взяли более ста экстремистов в 37 городах.
Краснов, заочно арестованный Басманным районным судом Москвы по обвинению в убийстве двух и более человек, — в федеральном розыске. По некоторым данным, он уже покончил с собой в СИЗО Днепропетровска, однако официального подтверждения этому нет.
Впрочем, по информации российских спецслужб, Краснов — не главная фигура в "М.К.У.". За ним стоит Служба безопасности Украины.
Цель задействованных в этой работе украинских силовиков — как можно глубже втянуть российскую молодежь в террористическую и экстремистскую деятельность, повсеместно распространить неонацистскую идеологию и устроить серию терактов для дестабилизации обстановки в стране.