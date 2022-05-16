https://ria.ru/20220516/ekstremizm-1788359719.html

"Следы ведут на Украину": кто вербует подростков в ряды неонацистов

"Следы ведут на Украину": кто вербует подростков в ряды неонацистов - РИА Новости, 16.05.2022

"Следы ведут на Украину": кто вербует подростков в ряды неонацистов

Московские оперативники на днях задержали троих школьников — по версии следствия, они тщательно спланировали жестокое показательное убийство нескольких... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:02

москва

днепропетровск

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

максим марцинкевич

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Московские оперативники на днях задержали троих школьников — по версии следствия, они тщательно спланировали жестокое показательное убийство нескольких бездомных, но не успели довести дело до конца. По информации спецслужб, все трое состояли в неонацистском движении "М.К.У.". О том, кто его создал и как туда вовлекают молодежь, — в материале РИА Новости.Коктейль МолотоваВ начале мая трое молодых людей, вооружившись коктейлями Молотова, отправились к железнодорожной станции Косино, где собираются бродяги. По версии СК, они намеревались сжечь нескольких человек, снять это на видео и выложить в интернет.Оперативники остановили троицу на подходе к месту преступления. "Провести "акцию" нам предложил друг по кличке Роммель, — рассказал сотрудникам полиции 17-летний задержанный Андрей (имя несовершеннолетнего изменено), представившийся Вагнером. — С ним мы общались через соцсети, однако на днях он почему-то перестал отвечать".Подросток признался, что уже два года состоит в неонацистском движении "М.К.У." — "Маньяки: культ убийц" — и по приказу главаря Егора Краснова успел поучаствовать в нескольких "акциях". Например, за неделю до задержания избил на улице пьяного."Мы были приятелями с Андреем несколько лет назад, — говорит его знакомый Денис. — Тогда он жил в Отрадном и не казался каким-то хулиганом. Любил лазить по "заброшкам" и гулять в лесу. В общем, считал себя сталкером. С националистами вроде не водился, но увлекался оружием".В социальной сети ВК Андрей записался в группу, где публикуют фотографии времен гитлеровской Германии: "зигующие" солдаты и подростки, знамена со свастикой, поля сражений, оружие. Также в друзьях у него действительно есть пользователь с ником Роммель.Вместе с Андреем задержали двоих 16-летних подростков. Черемушкинский районный суд Москвы на днях отправил всех за решетку. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье "Приготовление к убийству двух и более человек по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".В полиции объяснили, что видеозаписью с поджогом людей радикалы хотели запугать население и привлечь новых сторонников. До этого они уже нападали на мигрантов, вооружившись ножами."Чистильщики"По данным российских спецслужб, движение "М.К.У." в 2018-м организовал 20-летний Егор Краснов из Днепропетровска, более известный в Сети как Маньяк. В ВК он создал одноименную группу и приступил к вербовке. Сначала главной идеей закрытого объединения было избавление общества от "представителей низших социальных слоев": бездомных, алкоголиков и наркоманов. Краснов предлагал их убивать, а "акции" снимать на камеру и отправлять ему в качестве доказательства.Сам украинец раньше состоял в различных радикальных группировках, не раз попадался на хулиганстве, имел серьезные проблемы с законом. Пару лет назад его арестовали за убийство и покушение на убийство нескольких человек. Но даже в СИЗО он продолжал вербовать российскую молодежь через соцсети и мессенджеры.Под влияние Краснова попадали в основном школьники в возрасте от 12 до 17 лет. Многие придерживались националистических взглядов, их кумиром был Максим Марцинкевич по кличке Тесак. Курировали молодежь товарищи постарше, создававшие группы "М.К.У." в разных регионах.Постепенно от идей "очищения общества" Краснов перешел к призывам устроить теракт в школе, колледже или на массовом мероприятии, напасть на сотрудников правоохранительных органов. Неонацист подробно объяснял последователям, как изготовить самодельные взрывные устройства, давал советы по оружию, где его можно добыть.Жертва школьной травлиАдептов "М.К.У." впервые задержали зимой 2021-го в Воронеже. По информации ФСБ России, трое жителей города пропагандировали нацизм и массовые убийства. Причем не только в интернете, но и на улицах.На банду вышли по экстремистским надписям на домах и заборах, которые оставляли сами преступники. В ходе обысков в их квартирах оперативники обнаружили нацистскую литературу, агитматериалы, холодное оружие и даже мину времен Великой Отечественной."Группу в ВК меня попросил создать Егор Краснов, который как-то раз просто добавился ко мне в друзья, — объяснял на допросе организатор воронежского "филиала". — Давал различные задания: например, залить горючей жидкостью алкоголика или бомжа, снять на видео, прикрепив камеру на грудь, и скинуть ему. Уверял, что таким образом мы очищаем расу. Выполнить его указания я не успел. Были и другие кураторы, тоже с Украины. Одного звали Перун".По словам молодого человека, в школе его травили одноклассники. В результате будущий неонацист затаил обиду на все человечество. Сейчас он в СИЗО, остальные — под домашним арестом или подпиской о невыезде. Их обвиняют в "возбуждении ненависти либо вражды" и в "умышленном причинении легкого вреда здоровью".Влиятельная "крыша"После воронежских событий в течение полугода сотрудники ФСБ задержали десятки сторонников "М.К.У." — в Геленджике, Ярославле, Саратове, Иркутске, Чите, Анапе. Самая крупная операция была в декабре 2021-го, когда разом взяли более ста экстремистов в 37 городах.Краснов, заочно арестованный Басманным районным судом Москвы по обвинению в убийстве двух и более человек, — в федеральном розыске. По некоторым данным, он уже покончил с собой в СИЗО Днепропетровска, однако официального подтверждения этому нет.Впрочем, по информации российских спецслужб, Краснов — не главная фигура в "М.К.У.". За ним стоит Служба безопасности Украины.Цель задействованных в этой работе украинских силовиков — как можно глубже втянуть российскую молодежь в террористическую и экстремистскую деятельность, повсеместно распространить неонацистскую идеологию и устроить серию терактов для дестабилизации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html

https://ria.ru/20181101/1531887061.html

https://ria.ru/20190329/1552152502.html

https://ria.ru/20220504/natsionalisty-1785907819.html

москва

днепропетровск

украина

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

москва, днепропетровск, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), максим марцинкевич