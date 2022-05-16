https://ria.ru/20220516/ekonomiya-1788839863.html

Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на контрактах по нацпроектам

Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на контрактах по нацпроектам - РИА Новости, 16.05.2022

Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на контрактах по нацпроектам

Правительство Тюменской области при заключении контрактов по реализации национальных проектов в регионе сэкономило более 27 миллионов рублей в апреле,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:21

2022-05-16T16:21

2022-05-16T16:21

тюменская область

тюменская область

экономика

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 16 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области при заключении контрактов по реализации национальных проектов в регионе сэкономило более 27 миллионов рублей в апреле, сокращение расходов не должно отразиться на качестве работы, отметил губернатор Александр Моор, выступая по итогам совещания о реализации нацпроектов в регионе.Так, при контрактовании по проекту "Чистая страна" экономия составила 12 миллионов рублей, по проекту "Чистая вода" - 10 миллионов рублей, уточнили в правительстве.С начала 2022 года Тюменская область заключила контракты для осуществления национальных проектов на общую сумму в 7,6 миллиарда рублей, что составляет 85% от плана. Профинансировано 5,9 миллиарда рублей, или 32% от плана, отмечают в региональном правительстве.

https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html

тюменская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

тюменская область, экономика, александр моор