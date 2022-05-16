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Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на контрактах по нацпроектам - РИА Новости, 16.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220516/ekonomiya-1788839863.html
Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на контрактах по нацпроектам
Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на контрактах по нацпроектам - РИА Новости, 16.05.2022
Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на контрактах по нацпроектам
Правительство Тюменской области при заключении контрактов по реализации национальных проектов в регионе сэкономило более 27 миллионов рублей в апреле,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:21
2022-05-16T16:21
тюменская область
тюменская область
экономика
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 16 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области при заключении контрактов по реализации национальных проектов в регионе сэкономило более 27 миллионов рублей в апреле, сокращение расходов не должно отразиться на качестве работы, отметил губернатор Александр Моор, выступая по итогам совещания о реализации нацпроектов в регионе.Так, при контрактовании по проекту "Чистая страна" экономия составила 12 миллионов рублей, по проекту "Чистая вода" - 10 миллионов рублей, уточнили в правительстве.С начала 2022 года Тюменская область заключила контракты для осуществления национальных проектов на общую сумму в 7,6 миллиарда рублей, что составляет 85% от плана. Профинансировано 5,9 миллиарда рублей, или 32% от плана, отмечают в региональном правительстве.
https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html
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тюменская область, экономика, александр моор
16:21 16.05.2022
 

Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на контрактах по нацпроектам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 16 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области при заключении контрактов по реализации национальных проектов в регионе сэкономило более 27 миллионов рублей в апреле, сокращение расходов не должно отразиться на качестве работы, отметил губернатор Александр Моор, выступая по итогам совещания о реализации нацпроектов в регионе.
Так, при контрактовании по проекту "Чистая страна" экономия составила 12 миллионов рублей, по проекту "Чистая вода" - 10 миллионов рублей, уточнили в правительстве.
"Заключение контрактов для реализации нацпроектов и их финансирование продолжаются в целом в соответствии с графиком. В сегодняшней непростой экономической ситуации рациональное использование и экономия бюджетных средств имеют особенно важное значение. При этом сокращение расходов никак не должно отражаться на качестве работы", – прокомментировал результаты работы по заключению контрактов Моор.
С начала 2022 года Тюменская область заключила контракты для осуществления национальных проектов на общую сумму в 7,6 миллиарда рублей, что составляет 85% от плана. Профинансировано 5,9 миллиарда рублей, или 32% от плана, отмечают в региональном правительстве.
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 14:42Тюменская область
Тюменские власти направили 3,8 миллиарда рублей на нацпроекты в 2022 году
 
Тюменская областьТюменская областьЭкономикаАлександр Моор
 
 
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