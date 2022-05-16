Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на контрактах по нацпроектам
ТЮМЕНЬ, 16 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области при заключении контрактов по реализации национальных проектов в регионе сэкономило более 27 миллионов рублей в апреле, сокращение расходов не должно отразиться на качестве работы, отметил губернатор Александр Моор, выступая по итогам совещания о реализации нацпроектов в регионе.
Так, при контрактовании по проекту "Чистая страна" экономия составила 12 миллионов рублей, по проекту "Чистая вода" - 10 миллионов рублей, уточнили в правительстве.
"Заключение контрактов для реализации нацпроектов и их финансирование продолжаются в целом в соответствии с графиком. В сегодняшней непростой экономической ситуации рациональное использование и экономия бюджетных средств имеют особенно важное значение. При этом сокращение расходов никак не должно отражаться на качестве работы", – прокомментировал результаты работы по заключению контрактов Моор.
С начала 2022 года Тюменская область заключила контракты для осуществления национальных проектов на общую сумму в 7,6 миллиарда рублей, что составляет 85% от плана. Профинансировано 5,9 миллиарда рублей, или 32% от плана, отмечают в региональном правительстве.