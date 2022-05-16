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В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/donbass-1788906537.html
В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха
В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха - РИА Новости, 16.05.2022
В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха
Бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в Луганской народной республике, линия фронта сдвинута на 5 километров, рассказал журналистам... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T21:24
2022-05-16T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
попасная
украина
вооруженные силы украины
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ПОПАСНАЯ, 16 мая - РИА Новости. Бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в Луганской народной республике, линия фронта сдвинута на 5 километров, рассказал журналистам командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных журналистам.Ранее официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной."За последние дни освободили поселок Новозвановка, зашли на территорию Камышевахи, сейчас бои идут там. От Попасной минимум на 5 километров всех (украинских силовиков – ред.) отодвинули", - рассказал Полуполтинных.
https://ria.ru/20220516/novozvanovka-1788905138.html
попасная
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в мире, иван филипоненко, попасная, украина, вооруженные силы украины
21:24 16.05.2022
 
В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха

Представитель Народной милиции ЛНР: в Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР . Архивное фото
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ПОПАСНАЯ, 16 мая - РИА Новости. Бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в Луганской народной республике, линия фронта сдвинута на 5 километров, рассказал журналистам командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных журналистам.
Ранее официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной.
Брошенные позиции ВСУ в Новозвановке. Кадр видео
Вчера, 21:09Специальная военная операция на Украине
Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР
"За последние дни освободили поселок Новозвановка, зашли на территорию Камышевахи, сейчас бои идут там. От Попасной минимум на 5 километров всех (украинских силовиков – ред.) отодвинули", - рассказал Полуполтинных.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ФилипоненкоПопаснаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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