https://ria.ru/20220516/donbass-1788906537.html

В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха

В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха - РИА Новости, 16.05.2022

В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха

Бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в Луганской народной республике, линия фронта сдвинута на 5 километров, рассказал журналистам... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T21:24

2022-05-16T21:24

2022-05-16T21:24

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

попасная

украина

вооруженные силы украины

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ПОПАСНАЯ, 16 мая - РИА Новости. Бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в Луганской народной республике, линия фронта сдвинута на 5 километров, рассказал журналистам командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных журналистам.Ранее официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной."За последние дни освободили поселок Новозвановка, зашли на территорию Камышевахи, сейчас бои идут там. От Попасной минимум на 5 километров всех (украинских силовиков – ред.) отодвинули", - рассказал Полуполтинных.

https://ria.ru/20220516/novozvanovka-1788905138.html

попасная

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иван филипоненко, попасная, украина, вооруженные силы украины