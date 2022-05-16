Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов калибра 122 миллиметра
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска в 8.30 (время совпадает с мск) обстреляли три района Донецка, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.30 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 08.30 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 08.30 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм ", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.