https://ria.ru/20220516/dolzhnost-1788915233.html

Александр Морозов покинул должность замглавы Минпромторга России

Александр Морозов покинул должность замглавы Минпромторга России - РИА Новости, 16.05.2022

Александр Морозов покинул должность замглавы Минпромторга России

Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, курировавший автопром с 2015 года, освобожден от должности, соответствующее распоряжение правительства опубликовано... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T23:18

2022-05-16T23:18

2022-05-16T23:36

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, курировавший автопром с 2015 года, освобожден от должности, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."На новом месте работы Александр Николаевич Морозов займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении", - уточнили РИА Новости в Минпромторге РФ.Другим распоряжением новым заместителем главы Минпромторга России назначен Альберт Каримов, ранее занимавший должность заместителя премьер-министра Татарстана - министра промышленности и торговли республики."Назначить Каримова Альберта Анваровича заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220418/bogdanov-1784185796.html

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество