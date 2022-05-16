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Александр Морозов покинул должность замглавы Минпромторга России
Александр Морозов покинул должность замглавы Минпромторга России - РИА Новости, 16.05.2022
Александр Морозов покинул должность замглавы Минпромторга России
Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, курировавший автопром с 2015 года, освобожден от должности, соответствующее распоряжение правительства опубликовано... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T23:18
2022-05-16T23:18
2022-05-16T23:36
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, курировавший автопром с 2015 года, освобожден от должности, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."На новом месте работы Александр Николаевич Морозов займется реализацией ключевых проектов по импортозамещению в машиностроении", - уточнили РИА Новости в Минпромторге РФ.Другим распоряжением новым заместителем главы Минпромторга России назначен Альберт Каримов, ранее занимавший должность заместителя премьер-министра Татарстана - министра промышленности и торговли республики."Назначить Каримова Альберта Анваровича заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в документе.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
23:18 16.05.2022 (обновлено: 23:36 16.05.2022)
Александр Морозов покинул должность замглавы Минпромторга России
Александр Морозов покинул должность замглавы Минпромторга России