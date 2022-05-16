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Москва ответит на недружественные выпады Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 16.05.2022
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Москва ответит на недружественные выпады Запада, заявила Захарова
Москва ответит на недружественные выпады Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 16.05.2022
Москва ответит на недружественные выпады Запада, заявила Захарова
Москва даст соответствующий ответ на недружественные выпады Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:00
2022-05-16T16:00
в мире
владимир путин
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва даст соответствующий ответ на недружественные выпады Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали и как недружественные, а многие из них явно и очевидно просто агрессивны, будет дан соответствующий ответ", - сказала Захарова в эфире "России 24".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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в мире, владимир путин, россия, украина, мария захарова
16:00 16.05.2022
 
Москва ответит на недружественные выпады Запада, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова заявила, что Москва ответит на недружественные выпады Запада

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва даст соответствующий ответ на недружественные выпады Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали и как недружественные, а многие из них явно и очевидно просто агрессивны, будет дан соответствующий ответ", - сказала Захарова в эфире "России 24".
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 12:58В России
Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия Запада
 
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