https://ria.ru/20220516/diplomatiya-1788833903.html

Москва ответит на недружественные выпады Запада, заявила Захарова

Москва ответит на недружественные выпады Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 16.05.2022

Москва ответит на недружественные выпады Запада, заявила Захарова

Москва даст соответствующий ответ на недружественные выпады Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:00

2022-05-16T16:00

2022-05-16T16:00

в мире

владимир путин

россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва даст соответствующий ответ на недружественные выпады Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали и как недружественные, а многие из них явно и очевидно просто агрессивны, будет дан соответствующий ответ", - сказала Захарова в эфире "России 24".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/putin-1786638345.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, мария захарова