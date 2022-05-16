https://ria.ru/20220516/diplomatiya-1788807954.html

Россия может пересмотреть отношения с некоторыми странами, заявили в МИД

Россия может пересмотреть отношения с некоторыми странами, заявили в МИД - РИА Новости, 16.05.2022

Россия может пересмотреть отношения с некоторыми странами, заявили в МИД

Агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:40

2022-05-16T14:40

2022-05-16T14:58

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики, заявили в понедельник в МИД России.В министерстве сообщили, что в понедельник прошло заседание Коллегии МИД, на котором рассмотрены задачи российской внешней политики "в радикально изменившихся геополитических реалиях, сложившихся в результате развязанной Западом – под предлогом ситуации на Украине – беспрецедентной по масштабам и ожесточенности гибридной войны против нашей страны, включая возрождение в Европе расистского мировоззрения в виде пещерной русофобии, открытого курса на "отмену" России и всего русского"."Агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности. В данном контексте был обсужден вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации в соответствии с поручениями президента России", - заявили в МИД.

https://ria.ru/20220504/neft-1786784264.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, европа