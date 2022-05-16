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Россия может пересмотреть отношения с некоторыми странами, заявили в МИД - РИА Новости, 16.05.2022
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Россия может пересмотреть отношения с некоторыми странами, заявили в МИД
Россия может пересмотреть отношения с некоторыми странами, заявили в МИД - РИА Новости, 16.05.2022
Россия может пересмотреть отношения с некоторыми странами, заявили в МИД
Агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:40
2022-05-16T14:58
в мире
россия
украина
европа
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики, заявили в понедельник в МИД России.В министерстве сообщили, что в понедельник прошло заседание Коллегии МИД, на котором рассмотрены задачи российской внешней политики "в радикально изменившихся геополитических реалиях, сложившихся в результате развязанной Западом – под предлогом ситуации на Украине – беспрецедентной по масштабам и ожесточенности гибридной войны против нашей страны, включая возрождение в Европе расистского мировоззрения в виде пещерной русофобии, открытого курса на "отмену" России и всего русского"."Агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности. В данном контексте был обсужден вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации в соответствии с поручениями президента России", - заявили в МИД.
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в мире, россия, украина, европа
14:40 16.05.2022 (обновлено: 14:58 16.05.2022)
 
Россия может пересмотреть отношения с некоторыми странами, заявили в МИД

В МИД заявили, что Россия может пересмотреть отношения с недружественными странами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики, заявили в понедельник в МИД России.
В министерстве сообщили, что в понедельник прошло заседание Коллегии МИД, на котором рассмотрены задачи российской внешней политики "в радикально изменившихся геополитических реалиях, сложившихся в результате развязанной Западом – под предлогом ситуации на Украине – беспрецедентной по масштабам и ожесточенности гибридной войны против нашей страны, включая возрождение в Европе расистского мировоззрения в виде пещерной русофобии, открытого курса на "отмену" России и всего русского".
"Агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности. В данном контексте был обсужден вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации в соответствии с поручениями президента России", - заявили в МИД.
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