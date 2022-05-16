14:40 16.05.2022 (обновлено: 14:58 16.05.2022)
Россия может пересмотреть отношения с некоторыми странами, заявили в МИД
В МИД заявили, что Россия может пересмотреть отношения с недружественными странами
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Агрессивный курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами, с этой точки обсуждается вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики, заявили в понедельник в МИД России.
В министерстве сообщили, что в понедельник прошло заседание Коллегии МИД, на котором рассмотрены задачи российской внешней политики "в радикально изменившихся геополитических реалиях, сложившихся в результате развязанной Западом – под предлогом ситуации на Украине – беспрецедентной по масштабам и ожесточенности гибридной войны против нашей страны, включая возрождение в Европе расистского мировоззрения в виде пещерной русофобии, открытого курса на "отмену" России и всего русского".
"Агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами и всестороннего укрепления других направлений внешнеполитической деятельности. В данном контексте был обсужден вопрос о подготовке новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации в соответствии с поручениями президента России", - заявили в МИД.