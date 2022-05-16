https://ria.ru/20220516/deti-1788851197.html

Журналисты РИА Новости подарили нашивку Z детям в Луганске

Журналисты РИА Новости подарили нашивку Z детям в Луганске - РИА Новости, 16.05.2022

Журналисты РИА Новости подарили нашивку Z детям в Луганске

Журналисты РИА Новости подарили нашивку с символом Z детям в Луганске, играющим в блокпост. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:05

2022-05-16T17:05

2022-05-16T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

луганск

россия

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости подарили нашивку с символом Z детям в Луганске, играющим в блокпост.На окраине Луганска внимание журналистов привлекла группа детей с автоматами, вырезанными из школьной парты. Один из мальчиков был в камуфляже и даже в шапке-балаклаве."У меня папа военный. А мне девять лет", - рассказал мальчик. Балаклаву ему подарили родители, рассказал он журналистам. Среди играющих детей была и его сестра, тоже с игрушечным "автоматом".Журналисты, в свою очередь, подарили ему нашивку с буквой Z. Мальчик обрадовался сувениру. Он рассчитывает, что мама пришьёт ему нашивку на камуфляж.Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://rsport.ria.ru/20220430/kibersport-1786331761.html

https://ria.ru/20220514/deti-1788469885.html

украина

луганск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, луганск, россия