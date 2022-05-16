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Журналисты РИА Новости подарили нашивку Z детям в Луганске - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/deti-1788851197.html
Журналисты РИА Новости подарили нашивку Z детям в Луганске
Журналисты РИА Новости подарили нашивку Z детям в Луганске - РИА Новости, 16.05.2022
Журналисты РИА Новости подарили нашивку Z детям в Луганске
Журналисты РИА Новости подарили нашивку с символом Z детям в Луганске, играющим в блокпост. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:05
2022-05-16T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
луганск
россия
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости подарили нашивку с символом Z детям в Луганске, играющим в блокпост.На окраине Луганска внимание журналистов привлекла группа детей с автоматами, вырезанными из школьной парты. Один из мальчиков был в камуфляже и даже в шапке-балаклаве."У меня папа военный. А мне девять лет", - рассказал мальчик. Балаклаву ему подарили родители, рассказал он журналистам. Среди играющих детей была и его сестра, тоже с игрушечным "автоматом".Журналисты, в свою очередь, подарили ему нашивку с буквой Z. Мальчик обрадовался сувениру. Он рассчитывает, что мама пришьёт ему нашивку на камуфляж.Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://rsport.ria.ru/20220430/kibersport-1786331761.html
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в мире, владимир путин, украина, луганск, россия
17:05 16.05.2022
 
Журналисты РИА Новости подарили нашивку Z детям в Луганске

Журналисты РИА Новости подарили нашивку Z детям в Луганске, играющим в блокпост

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий специализированного подразделения инженерных войск ВС РФ
Военнослужащий специализированного подразделения инженерных войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий специализированного подразделения инженерных войск ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Журналисты РИА Новости подарили нашивку с символом Z детям в Луганске, играющим в блокпост.
На окраине Луганска внимание журналистов привлекла группа детей с автоматами, вырезанными из школьной парты. Один из мальчиков был в камуфляже и даже в шапке-балаклаве.
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"У меня папа военный. А мне девять лет", - рассказал мальчик. Балаклаву ему подарили родители, рассказал он журналистам. Среди играющих детей была и его сестра, тоже с игрушечным "автоматом".
Журналисты, в свою очередь, подарили ему нашивку с буквой Z. Мальчик обрадовался сувениру. Он рассчитывает, что мама пришьёт ему нашивку на камуфляж.
Буква Z, как один из знаков отличия на российской военной технике, стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаЛуганскРоссия
 
 
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