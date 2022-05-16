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Бюджет Адыгеи в 2022 году наполняется с опережением - РИА Новости, 16.05.2022
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Бюджет Адыгеи в 2022 году наполняется с опережением
Бюджет Адыгеи в 2022 году наполняется с опережением - РИА Новости, 16.05.2022
Бюджет Адыгеи в 2022 году наполняется с опережением
За четыре месяца в бюджет Адыгеи поступило на треть больше доходов, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:59
2022-05-16T19:59
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
экономика
республика адыгея
бюджет
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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. За четыре месяца в бюджет Адыгеи поступило на треть больше доходов, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов​ в понедельник заслушал доклады членов кабмина по текущим вопросам социально-экономического развития региона."За 4 месяца текущего года доходная часть​ консолидированного бюджета выполнена на 126,2 % к аналогичному периоду прошлого года, республиканского бюджета – на 135,6%. Поступления в бюджет увеличены в основном за счет сбора налога на прибыль, на совокупный доход, акцизов на нефтепродукты", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные минфина республики.Также в ходе совещания​ Кумпилов поручил усилить контроль за исполнением задач, обозначенных в стратегических инициативах руководства страны, в первую очередь нацпроектов и госпрограмм, отмечается в релизе."Необходимо отработать все вопросы по госзаказам и завершить контрактацию максимального объема средств, чтобы своевременно и в полном объеме выполнить мероприятия нацпроектов и госпрограмм", - цитирует главу республики пресс-служба.По данным властей, в этом году для реализации всех программ в республике предусмотрено 12 миллиардов рублей, в том числе по нацпроектам – 3,4 миллиарда рублей. В настоящее время уровень контрактации всех мероприятий составляет 70 %.
https://ria.ru/20220513/obuchenie-1788392698.html
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россия, мурат кумпилов, экономика, республика адыгея, бюджет
19:59 16.05.2022
 
Бюджет Адыгеи в 2022 году наполняется с опережением

За четыре месяца в бюджет Адыгеи поступило на треть больше доходов, чем в прошлом году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. За четыре месяца в бюджет Адыгеи поступило на треть больше доходов, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов​ в понедельник заслушал доклады членов кабмина по текущим вопросам социально-экономического развития региона.
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"За 4 месяца текущего года доходная часть​ консолидированного бюджета выполнена на 126,2 % к аналогичному периоду прошлого года, республиканского бюджета – на 135,6%. Поступления в бюджет увеличены в основном за счет сбора налога на прибыль, на совокупный доход, акцизов на нефтепродукты", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные минфина республики.
Также в ходе совещания​ Кумпилов поручил усилить контроль за исполнением задач, обозначенных в стратегических инициативах руководства страны, в первую очередь нацпроектов и госпрограмм, отмечается в релизе.
"Необходимо отработать все вопросы по госзаказам и завершить контрактацию максимального объема средств, чтобы своевременно и в полном объеме выполнить мероприятия нацпроектов и госпрограмм", - цитирует главу республики пресс-служба.
По данным властей, в этом году для реализации всех программ в республике предусмотрено 12 миллиардов рублей, в том числе по нацпроектам – 3,4 миллиарда рублей. В настоящее время уровень контрактации всех мероприятий составляет 70 %.
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