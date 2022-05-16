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Бюджет Адыгеи в 2022 году наполняется с опережением

Бюджет Адыгеи в 2022 году наполняется с опережением - РИА Новости, 16.05.2022

Бюджет Адыгеи в 2022 году наполняется с опережением

За четыре месяца в бюджет Адыгеи поступило на треть больше доходов, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:59

2022-05-16T19:59

2022-05-16T19:59

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

экономика

республика адыгея

бюджет

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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. За четыре месяца в бюджет Адыгеи поступило на треть больше доходов, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов​ в понедельник заслушал доклады членов кабмина по текущим вопросам социально-экономического развития региона."За 4 месяца текущего года доходная часть​ консолидированного бюджета выполнена на 126,2 % к аналогичному периоду прошлого года, республиканского бюджета – на 135,6%. Поступления в бюджет увеличены в основном за счет сбора налога на прибыль, на совокупный доход, акцизов на нефтепродукты", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные минфина республики.Также в ходе совещания​ Кумпилов поручил усилить контроль за исполнением задач, обозначенных в стратегических инициативах руководства страны, в первую очередь нацпроектов и госпрограмм, отмечается в релизе."Необходимо отработать все вопросы по госзаказам и завершить контрактацию максимального объема средств, чтобы своевременно и в полном объеме выполнить мероприятия нацпроектов и госпрограмм", - цитирует главу республики пресс-служба.По данным властей, в этом году для реализации всех программ в республике предусмотрено 12 миллиардов рублей, в том числе по нацпроектам – 3,4 миллиарда рублей. В настоящее время уровень контрактации всех мероприятий составляет 70 %.

https://ria.ru/20220513/obuchenie-1788392698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мурат кумпилов, экономика, республика адыгея, бюджет