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Суд дал экс-депутату Госдумы Бурнашову два с половиной года колонии - РИА Новости, 16.05.2022
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Суд дал экс-депутату Госдумы Бурнашову два с половиной года колонии
Суд дал экс-депутату Госдумы Бурнашову два с половиной года колонии - РИА Новости, 16.05.2022
Суд дал экс-депутату Госдумы Бурнашову два с половиной года колонии
Ленинский районный суд Перми в понедельник приговорил бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова, ударившего и публично оскорбившего инспектора ДПС на дороге, к РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:16
2022-05-16T10:25
происшествия
россия
пермь
госдума рф
единая россия
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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми в понедельник приговорил бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова, ударившего и публично оскорбившего инспектора ДПС на дороге, к 2,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в суде."Фигурант признан виновным. Приговором суда ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — рассказали в суде.Суд над Бурнашовым начался в апреле. Политику вменялось насилие против представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ). Он полностью признал вину и попросил ограничиться для него минимально возможным наказанием, так как уже и так "уничтожил свою политическую карьеру". Гособвинитель возразил, что считает необходимым назначить пять лет колонии общего режима.По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он попытался скрыться, нецензурно обругал в присутствии посторонних инспектора ДПС Эдуарда Томилина, а потом толкнул его и ударил кулаком в шею. Бурнашов во время дачи показаний в суде оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по его словам, повлияло на общение с полицейскими.Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, был депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году избран депутатом Госдумы по №59 одномандатному избирательному округу, состоял во фракции "Единая Россия", являлся членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В сентябрьских выборах 2021 года Бурнашов не участвовал.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
https://ria.ru/20220428/sakhalin-1785859121.html
https://ria.ru/20210810/sud-1745211244.html
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происшествия, россия, пермь, госдума рф, единая россия
10:16 16.05.2022 (обновлено: 10:25 16.05.2022)
 
Суд дал экс-депутату Госдумы Бурнашову два с половиной года колонии

Суд Перми дал экс-депутату Госдумы Бурнашову, ударившему полицейского, 2,5 года колонии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Бурнашов
Алексей Бурнашов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Бурнашов. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми в понедельник приговорил бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова, ударившего и публично оскорбившего инспектора ДПС на дороге, к 2,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в суде.
"Фигурант признан виновным. Приговором суда ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — рассказали в суде.
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Суд над Бурнашовым начался в апреле. Политику вменялось насилие против представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ). Он полностью признал вину и попросил ограничиться для него минимально возможным наказанием, так как уже и так "уничтожил свою политическую карьеру". Гособвинитель возразил, что считает необходимым назначить пять лет колонии общего режима.
По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он попытался скрыться, нецензурно обругал в присутствии посторонних инспектора ДПС Эдуарда Томилина, а потом толкнул его и ударил кулаком в шею. Бурнашов во время дачи показаний в суде оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по его словам, повлияло на общение с полицейскими.
Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, был депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году избран депутатом Госдумы по №59 одномандатному избирательному округу, состоял во фракции "Единая Россия", являлся членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В сентябрьских выборах 2021 года Бурнашов не участвовал.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
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