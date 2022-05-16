https://ria.ru/20220516/burnashov-1788742606.html

Суд дал экс-депутату Госдумы Бурнашову два с половиной года колонии

Суд дал экс-депутату Госдумы Бурнашову два с половиной года колонии - РИА Новости, 16.05.2022

Суд дал экс-депутату Госдумы Бурнашову два с половиной года колонии

Ленинский районный суд Перми в понедельник приговорил бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова, ударившего и публично оскорбившего инспектора ДПС на дороге, к РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:16

2022-05-16T10:16

2022-05-16T10:25

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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми в понедельник приговорил бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова, ударившего и публично оскорбившего инспектора ДПС на дороге, к 2,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в суде."Фигурант признан виновным. Приговором суда ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — рассказали в суде.Суд над Бурнашовым начался в апреле. Политику вменялось насилие против представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ). Он полностью признал вину и попросил ограничиться для него минимально возможным наказанием, так как уже и так "уничтожил свою политическую карьеру". Гособвинитель возразил, что считает необходимым назначить пять лет колонии общего режима.По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он попытался скрыться, нецензурно обругал в присутствии посторонних инспектора ДПС Эдуарда Томилина, а потом толкнул его и ударил кулаком в шею. Бурнашов во время дачи показаний в суде оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по его словам, повлияло на общение с полицейскими.Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, был депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году избран депутатом Госдумы по №59 одномандатному избирательному округу, состоял во фракции "Единая Россия", являлся членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В сентябрьских выборах 2021 года Бурнашов не участвовал.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

https://ria.ru/20220428/sakhalin-1785859121.html

https://ria.ru/20210810/sud-1745211244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, пермь, госдума рф, единая россия