Рейтинг@Mail.ru
Посольство Британии рассказало о приоритете заявлений украинских беженцев - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/britaniya-1788754210.html
Посольство Британии рассказало о приоритете заявлений украинских беженцев
Посольство Британии рассказало о приоритете заявлений украинских беженцев - РИА Новости, 16.05.2022
Посольство Британии рассказало о приоритете заявлений украинских беженцев
Посольство Великобритании в России подтвердило РИА Новости, что визовая служба ставит в приоритет заявления беженцев с Украины, остальные заявления... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:10
2022-05-16T11:22
в мире
великобритания
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100025/52/1000255226_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ec18e7406bc89f3df558db839b37605b.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в России подтвердило РИА Новости, что визовая служба ставит в приоритет заявления беженцев с Украины, остальные заявления рассматривают дольше."Визовая и иммиграционная служба Великобритании ставит в приоритет заявления на Ukraine Family Scheme в ответ на гуманитарный кризис в Украине. Как результат, заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного", - пояснили в посольстве."Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуем заранее подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы", - указали в дипмиссии.Посольство также рассказало, что "вы можете подать заявление на визу за 3 месяца до даты поездки. На учебные визы (не краткосрочные) – за 6 месяцев".На прошлой неделе в МИД РФ заявили, что Москва поставила перед британским посольством вопрос о неприемлемой ситуации с проблемами при получении виз для россиян и потребовала разъяснений. В последнее время в МИД России поступают многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. МИД рекомендовал россиянам из-за этих трудностей воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз, а также пообещал зеркальный ответ Лондону на усложнение процесса получения российскими гражданами британских виз.
https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788687532.html
https://ria.ru/20220320/vizy-1779132332.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100025/52/1000255226_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_db51f75e3acc795197e8f334d3972b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, россия
11:10 16.05.2022 (обновлено: 11:22 16.05.2022)
 
Посольство Британии рассказало о приоритете заявлений украинских беженцев

Посольство Британии: визовая служба ставит в приоритет заявления украинских беженцев

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПосольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Посольство Великобритании в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в России подтвердило РИА Новости, что визовая служба ставит в приоритет заявления беженцев с Украины, остальные заявления рассматривают дольше.
"Визовая и иммиграционная служба Великобритании ставит в приоритет заявления на Ukraine Family Scheme в ответ на гуманитарный кризис в Украине. Как результат, заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного", - пояснили в посольстве.
Беженцы с Украины в Европе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 18:57
СМИ раскритиковало Евросоюз из-за "особого" отношения к украинским беженцам
"Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуем заранее подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы", - указали в дипмиссии.
"Визовая и иммиграционная служба Великобритании продолжает рассматривать заявления на все типы виз", - указали в дипмиссии. Там добавили, что "с марта 2022 года во всем мире временно приостановлена услуга срочного рассмотрения заявлений на визу (Priority service)".
Посольство также рассказало, что "вы можете подать заявление на визу за 3 месяца до даты поездки. На учебные визы (не краткосрочные) – за 6 месяцев".
На прошлой неделе в МИД РФ заявили, что Москва поставила перед британским посольством вопрос о неприемлемой ситуации с проблемами при получении виз для россиян и потребовала разъяснений. В последнее время в МИД России поступают многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. МИД рекомендовал россиянам из-за этих трудностей воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз, а также пообещал зеркальный ответ Лондону на усложнение процесса получения российскими гражданами британских виз.
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 14:32Специальная военная операция на Украине
Чехия выдала более 200 тысяч виз беженцам с Украины
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала