11:10 16.05.2022 (обновлено: 11:22 16.05.2022)
Посольство Британии рассказало о приоритете заявлений украинских беженцев
Посольство Британии: визовая служба ставит в приоритет заявления украинских беженцев
Посольство Великобритании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в России подтвердило РИА Новости, что визовая служба ставит в приоритет заявления беженцев с Украины, остальные заявления рассматривают дольше.
"Визовая и иммиграционная служба Великобритании ставит в приоритет заявления на Ukraine Family Scheme в ответ на гуманитарный кризис в Украине. Как результат, заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного", - пояснили в посольстве.
"Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуем заранее подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы", - указали в дипмиссии.
"Визовая и иммиграционная служба Великобритании продолжает рассматривать заявления на все типы виз", - указали в дипмиссии. Там добавили, что "с марта 2022 года во всем мире временно приостановлена услуга срочного рассмотрения заявлений на визу (Priority service)".
Посольство также рассказало, что "вы можете подать заявление на визу за 3 месяца до даты поездки. На учебные визы (не краткосрочные) – за 6 месяцев".
На прошлой неделе в МИД РФ заявили, что Москва поставила перед британским посольством вопрос о неприемлемой ситуации с проблемами при получении виз для россиян и потребовала разъяснений. В последнее время в МИД России поступают многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. МИД рекомендовал россиянам из-за этих трудностей воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз, а также пообещал зеркальный ответ Лондону на усложнение процесса получения российскими гражданами британских виз.