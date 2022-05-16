https://ria.ru/20220516/britaniya-1788754210.html

Посольство Британии рассказало о приоритете заявлений украинских беженцев

Посольство Британии рассказало о приоритете заявлений украинских беженцев - РИА Новости, 16.05.2022

Посольство Британии рассказало о приоритете заявлений украинских беженцев

Посольство Великобритании в России подтвердило РИА Новости, что визовая служба ставит в приоритет заявления беженцев с Украины, остальные заявления... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:10

2022-05-16T11:10

2022-05-16T11:22

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в России подтвердило РИА Новости, что визовая служба ставит в приоритет заявления беженцев с Украины, остальные заявления рассматривают дольше."Визовая и иммиграционная служба Великобритании ставит в приоритет заявления на Ukraine Family Scheme в ответ на гуманитарный кризис в Украине. Как результат, заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного", - пояснили в посольстве."Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки, но рекомендуем заранее подавать заявление на визу и не бронировать билеты и отель до получения визы", - указали в дипмиссии.Посольство также рассказало, что "вы можете подать заявление на визу за 3 месяца до даты поездки. На учебные визы (не краткосрочные) – за 6 месяцев".На прошлой неделе в МИД РФ заявили, что Москва поставила перед британским посольством вопрос о неприемлемой ситуации с проблемами при получении виз для россиян и потребовала разъяснений. В последнее время в МИД России поступают многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. МИД рекомендовал россиянам из-за этих трудностей воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз, а также пообещал зеркальный ответ Лондону на усложнение процесса получения российскими гражданами британских виз.

https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788687532.html

https://ria.ru/20220320/vizy-1779132332.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, украина, россия