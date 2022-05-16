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Стало известно, о чьих отношениях расскажут в третьих "Бриджертонах" - РИА Новости, 16.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220516/bridgerton-1788823824.html
Стало известно, о чьих отношениях расскажут в третьих "Бриджертонах"
Стало известно, о чьих отношениях расскажут в третьих "Бриджертонах" - РИА Новости, 16.05.2022
Стало известно, о чьих отношениях расскажут в третьих "Бриджертонах"
Третий сезон "Бриджертонов" посвятят отношениям Пенелопы и Колина, пишет Variety. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:33
2022-05-16T17:33
культура
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Третий сезон "Бриджертонов" посвятят отношениям Пенелопы и Колина, пишет Variety. Сериал основан на серии романов Джулии Куинн о большой и дружной семье аристократов, а события происходят в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Предыдущие сезоны сняли по порядку по первым двух двум книгам. Главный герой третьего тома — Бенедикт Бриджертон, мечтавший стать художником. Но создатели сериала пока решили не браться за его историю, а сначала снять серии по четвертой части. Именно в ней рассказывается о Колине и Пенелопе. Первый сезон вышел декабре 2020 года. В центре была история Дафны Бриджертон и герцога Гастингса. Она хотела удачно выйти замуж и искала достойного жениха. Он о браке даже не думал и страдал от назойливых мамаш и их дочерей — богатый и красивый, герцог был мечтой девушек. Молодой человек никак не мог справиться с психологическими травмами, полученными в детстве и боялся заводить семью. Дафна и Гастингс договорились притвориться влюбленными, чтобы она привлекла еще больше кавалеров, а он хоть ненадолго отдохнул от чрезмерного женского внимания. Правда, юная и наивная Дафна даже не догадывалась об истинных мотивах герцога. Премьера второго сезона состоялась в марте 2022 года. Главным героем был Энтони, старший брат Дафны. Он решил жениться и подошел к выбору супруги, руководствуясь исключительно разумом. Строгий отбор прошла Эдвина Шарма. Но ее старшая сестра Катани была не в восторге от их союза. Упрямая и гордая девушка мешала ухаживаниям Энтони и не выходила у него из головы. В первых сезонах также пунктиром были намечены отношения Колина и Пенелопы. Девушка была давно влюблена в брата своей подруги. Но он относился к ней как к младшей сестре и не замечал, какие сильные она испытывает чувства. Второй сезон закончился тем, что Колин в компании друзей заявил, что никогда не рассматривал ее в качестве возлюбленной. И Пенелопа случайно подслушала их разговор.
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новости культуры, кино и сериалы
17:33 16.05.2022
 
Стало известно, о чьих отношениях расскажут в третьих "Бриджертонах"

Третий сезон "Бриджертонов" посвятят истории любви Пенелопы и Колина

© NetflixКадр из тизера второго сезона сериала "Бриджертоны"
Кадр из тизера второго сезона сериала Бриджертоны
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Третий сезон "Бриджертонов" посвятят отношениям Пенелопы и Колина, пишет Variety.
Сериал основан на серии романов Джулии Куинн о большой и дружной семье аристократов, а события происходят в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Предыдущие сезоны сняли по порядку по первым двух двум книгам. Главный герой третьего тома — Бенедикт Бриджертон, мечтавший стать художником. Но создатели сериала пока решили не браться за его историю, а сначала снять серии по четвертой части. Именно в ней рассказывается о Колине и Пенелопе.
Первый сезон вышел декабре 2020 года. В центре была история Дафны Бриджертон и герцога Гастингса. Она хотела удачно выйти замуж и искала достойного жениха. Он о браке даже не думал и страдал от назойливых мамаш и их дочерей — богатый и красивый, герцог был мечтой девушек. Молодой человек никак не мог справиться с психологическими травмами, полученными в детстве и боялся заводить семью. Дафна и Гастингс договорились притвориться влюбленными, чтобы она привлекла еще больше кавалеров, а он хоть ненадолго отдохнул от чрезмерного женского внимания. Правда, юная и наивная Дафна даже не догадывалась об истинных мотивах герцога.
Премьера второго сезона состоялась в марте 2022 года. Главным героем был Энтони, старший брат Дафны. Он решил жениться и подошел к выбору супруги, руководствуясь исключительно разумом. Строгий отбор прошла Эдвина Шарма. Но ее старшая сестра Катани была не в восторге от их союза. Упрямая и гордая девушка мешала ухаживаниям Энтони и не выходила у него из головы.
В первых сезонах также пунктиром были намечены отношения Колина и Пенелопы. Девушка была давно влюблена в брата своей подруги. Но он относился к ней как к младшей сестре и не замечал, какие сильные она испытывает чувства. Второй сезон закончился тем, что Колин в компании друзей заявил, что никогда не рассматривал ее в качестве возлюбленной. И Пенелопа случайно подслушала их разговор.
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