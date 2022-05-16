https://ria.ru/20220516/bridgerton-1788823824.html

Стало известно, о чьих отношениях расскажут в третьих "Бриджертонах"

Стало известно, о чьих отношениях расскажут в третьих "Бриджертонах" - РИА Новости, 16.05.2022

Стало известно, о чьих отношениях расскажут в третьих "Бриджертонах"

Третий сезон "Бриджертонов" посвятят отношениям Пенелопы и Колина, пишет Variety. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:33

2022-05-16T17:33

2022-05-16T17:33

культура

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772879162_114:0:1200:611_1920x0_80_0_0_7c8ef0e9e8b9446219b15f40d4ebad4e.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Третий сезон "Бриджертонов" посвятят отношениям Пенелопы и Колина, пишет Variety. Сериал основан на серии романов Джулии Куинн о большой и дружной семье аристократов, а события происходят в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Предыдущие сезоны сняли по порядку по первым двух двум книгам. Главный герой третьего тома — Бенедикт Бриджертон, мечтавший стать художником. Но создатели сериала пока решили не браться за его историю, а сначала снять серии по четвертой части. Именно в ней рассказывается о Колине и Пенелопе. Первый сезон вышел декабре 2020 года. В центре была история Дафны Бриджертон и герцога Гастингса. Она хотела удачно выйти замуж и искала достойного жениха. Он о браке даже не думал и страдал от назойливых мамаш и их дочерей — богатый и красивый, герцог был мечтой девушек. Молодой человек никак не мог справиться с психологическими травмами, полученными в детстве и боялся заводить семью. Дафна и Гастингс договорились притвориться влюбленными, чтобы она привлекла еще больше кавалеров, а он хоть ненадолго отдохнул от чрезмерного женского внимания. Правда, юная и наивная Дафна даже не догадывалась об истинных мотивах герцога. Премьера второго сезона состоялась в марте 2022 года. Главным героем был Энтони, старший брат Дафны. Он решил жениться и подошел к выбору супруги, руководствуясь исключительно разумом. Строгий отбор прошла Эдвина Шарма. Но ее старшая сестра Катани была не в восторге от их союза. Упрямая и гордая девушка мешала ухаживаниям Энтони и не выходила у него из головы. В первых сезонах также пунктиром были намечены отношения Колина и Пенелопы. Девушка была давно влюблена в брата своей подруги. Но он относился к ней как к младшей сестре и не замечал, какие сильные она испытывает чувства. Второй сезон закончился тем, что Колин в компании друзей заявил, что никогда не рассматривал ее в качестве возлюбленной. И Пенелопа случайно подслушала их разговор.

https://ria.ru/20220513/bridgerton-1788274059.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы