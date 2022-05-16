https://ria.ru/20220516/blagoustroystvo-1788776548.html

Бирюков: началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард"

Бирюков: началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 16.05.2022

Бирюков: началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:48

2022-05-16T12:48

2022-05-16T12:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

благоустройство

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь. Восстановим стадион с футбольным полем, реконструируем трибуны, оборудуем площадки для занятия различными видами спорта, скейт-парк, памп-трек", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время специалисты приступили к устройству кабельной канализации протяженностью шесть километров – "воздушные" провода перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Выполняются работы по созданию системы водостока протяженностью 2,1 тысячи метров с устройством смотровых и дождевых колодцев.По его словам, одновременно идут работы по восстановлению стадиона. Специалисты обновляют покрытие футбольного поля из искусственного газона площадью более 7 тысяч квадратных метров. Поле оборудуют подогревом, что позволит использовать его круглогодично. Трибунам вернут исторический облик, а в подтрибунном пространстве разместят туалеты для посетителей, раздевалки с душевыми для спортсменов, медпункт и помещения для тренеров."При разработке проекта благоустройства спорткомплекса "Авангард" постарались учесть интересы жителей всех возрастов, чтобы в обновленном спортивном пространстве каждый мог найти занятие по душе. Обустроим две игровые площадки для детей разного возраста, спортивную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута, дорожки для спортивного бега. Для старшего поколения появится фитнес-зона со специальными тренажерами, зонами отдыха, площадками для игры в петанк и настольные игры", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что на территории спорткомплекса установят большие качели и 55 велопарковок, появятся кафе и павильон проката. Освещать территорию будут порядка 170 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками, появится архитектурно-художественная подсветка. Сориентироваться посетителям помогут около 30 навигационных стел.

https://realty.ria.ru/20220516/park-1788118781.html

https://ria.ru/20220513/blagoustroystvo-1788293110.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы, благоустройство