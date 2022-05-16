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Бирюков: началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 16.05.2022
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Бирюков: началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард"
Бирюков: началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 16.05.2022
Бирюков: началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:48
2022-05-16T12:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
благоустройство
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь. Восстановим стадион с футбольным полем, реконструируем трибуны, оборудуем площадки для занятия различными видами спорта, скейт-парк, памп-трек", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время специалисты приступили к устройству кабельной канализации протяженностью шесть километров – "воздушные" провода перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Выполняются работы по созданию системы водостока протяженностью 2,1 тысячи метров с устройством смотровых и дождевых колодцев.По его словам, одновременно идут работы по восстановлению стадиона. Специалисты обновляют покрытие футбольного поля из искусственного газона площадью более 7 тысяч квадратных метров. Поле оборудуют подогревом, что позволит использовать его круглогодично. Трибунам вернут исторический облик, а в подтрибунном пространстве разместят туалеты для посетителей, раздевалки с душевыми для спортсменов, медпункт и помещения для тренеров."При разработке проекта благоустройства спорткомплекса "Авангард" постарались учесть интересы жителей всех возрастов, чтобы в обновленном спортивном пространстве каждый мог найти занятие по душе. Обустроим две игровые площадки для детей разного возраста, спортивную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута, дорожки для спортивного бега. Для старшего поколения появится фитнес-зона со специальными тренажерами, зонами отдыха, площадками для игры в петанк и настольные игры", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что на территории спорткомплекса установят большие качели и 55 велопарковок, появятся кафе и павильон проката. Освещать территорию будут порядка 170 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками, появится архитектурно-художественная подсветка. Сориентироваться посетителям помогут около 30 навигационных стел.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, благоустройство
12:48 16.05.2022
 

Бирюков: началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь. Восстановим стадион с футбольным полем, реконструируем трибуны, оборудуем площадки для занятия различными видами спорта, скейт-парк, памп-трек", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время специалисты приступили к устройству кабельной канализации протяженностью шесть километров – "воздушные" провода перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Выполняются работы по созданию системы водостока протяженностью 2,1 тысячи метров с устройством смотровых и дождевых колодцев.
По его словам, одновременно идут работы по восстановлению стадиона. Специалисты обновляют покрытие футбольного поля из искусственного газона площадью более 7 тысяч квадратных метров. Поле оборудуют подогревом, что позволит использовать его круглогодично. Трибунам вернут исторический облик, а в подтрибунном пространстве разместят туалеты для посетителей, раздевалки с душевыми для спортсменов, медпункт и помещения для тренеров.
"При разработке проекта благоустройства спорткомплекса "Авангард" постарались учесть интересы жителей всех возрастов, чтобы в обновленном спортивном пространстве каждый мог найти занятие по душе. Обустроим две игровые площадки для детей разного возраста, спортивную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута, дорожки для спортивного бега. Для старшего поколения появится фитнес-зона со специальными тренажерами, зонами отдыха, площадками для игры в петанк и настольные игры", - подчеркнул Бирюков.
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Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что на территории спорткомплекса установят большие качели и 55 велопарковок, появятся кафе и павильон проката. Освещать территорию будут порядка 170 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками, появится архитектурно-художественная подсветка. Сориентироваться посетителям помогут около 30 навигационных стел.
"Важный элемент комфортной городской среды – фонтаны. Они делают благоустроенные общественные пространства еще более притягательными. Украшением обновленной территории стадиона "Авангард" станет "сухой" фонтан из 150 струй с несколькими режимами работы. Особое внимание уделим озеленению территории: запланирована высадка более 500 взрослых деревьев и порядка 8 тысяч кустарников, обустройство газонов и цветников", - отметил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыБлагоустройство
 
 
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