https://ria.ru/20220516/biznes-1788843717.html
Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО
Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО - РИА Новости, 16.05.2022
Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО
Новый цифровой сервис для удобной связи предпринимателей и органов контроля появился в Московской области. Это первый подобный сервис в России, сообщил... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:36
2022-05-16T16:36
2022-05-16T16:36
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новый цифровой сервис для удобной связи предпринимателей и органов контроля появился в Московской области. Это первый подобный сервис в России, сообщил телеканал "360"."Московская область стала первым российским регионом, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контроля и надзора", – сказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Весь документооборот теперь будет происходить на сайте "Госуслуги" – там предприниматели могут отправить в органы контроля уведомления, ходатайства, извещения и другие документы без посещения ведомства.Сейчас в проекте участвуют Главгосстройнадзор, минэкологии и минтранс Подмосковья.
https://ria.ru/20220513/gaz-1788405968.html
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московская область (подмосковье)