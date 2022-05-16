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Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО - РИА Новости, 16.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220516/biznes-1788843717.html
Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО
Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО - РИА Новости, 16.05.2022
Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО
Новый цифровой сервис для удобной связи предпринимателей и органов контроля появился в Московской области. Это первый подобный сервис в России, сообщил... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:36
2022-05-16T16:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новый цифровой сервис для удобной связи предпринимателей и органов контроля появился в Московской области. Это первый подобный сервис в России, сообщил телеканал "360"."Московская область стала первым российским регионом, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контроля и надзора", – сказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Весь документооборот теперь будет происходить на сайте "Госуслуги" – там предприниматели могут отправить в органы контроля уведомления, ходатайства, извещения и другие документы без посещения ведомства.Сейчас в проекте участвуют Главгосстройнадзор, минэкологии и минтранс Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
16:36 16.05.2022
 

Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО

© Pixabay / StartupStockPhotosБизнесмен во время работы за компьютером
Бизнесмен во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новый цифровой сервис для удобной связи предпринимателей и органов контроля появился в Московской области. Это первый подобный сервис в России, сообщил телеканал "360".
"Московская область стала первым российским регионом, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контроля и надзора", – сказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
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Весь документооборот теперь будет происходить на сайте "Госуслуги" – там предприниматели могут отправить в органы контроля уведомления, ходатайства, извещения и другие документы без посещения ведомства.
Сейчас в проекте участвуют Главгосстройнадзор, минэкологии и минтранс Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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