https://ria.ru/20220516/biznes-1788843717.html

Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО

Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО - РИА Новости, 16.05.2022

Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО

Новый цифровой сервис для удобной связи предпринимателей и органов контроля появился в Московской области. Это первый подобный сервис в России, сообщил... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:36

2022-05-16T16:36

2022-05-16T16:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780076555_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_e81e50f8bb138a7ef98bcdaf5678c040.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новый цифровой сервис для удобной связи предпринимателей и органов контроля появился в Московской области. Это первый подобный сервис в России, сообщил телеканал "360"."Московская область стала первым российским регионом, где появился цифровой сервис для бизнеса в рамках контроля и надзора", – сказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Весь документооборот теперь будет происходить на сайте "Госуслуги" – там предприниматели могут отправить в органы контроля уведомления, ходатайства, извещения и другие документы без посещения ведомства.Сейчас в проекте участвуют Главгосстройнадзор, минэкологии и минтранс Подмосковья.

https://ria.ru/20220513/gaz-1788405968.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)