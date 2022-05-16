https://ria.ru/20220516/biooruzhie-1788812396.html

Путин: на Украине под контролем США создавали компоненты биооружия

Путин: на Украине под контролем США создавали компоненты биооружия - РИА Новости, 16.05.2022

Путин: на Украине под контролем США создавали компоненты биооружия

На Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия, отрабатывали механизмы дестабилизации эпидобстановки в СНГ, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:57

2022-05-16T14:57

2022-05-16T15:12

владимир путин

украина

сша

одкб

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия, отрабатывали механизмы дестабилизации эпидобстановки в СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ по сути создавались компоненты биологического оружия. В нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", - сказал он на саммите ОДКБ.Путин отметил, что Москва рассчитывает в этой связи на поддержку коллегами скорейшей реализации российской инициативы о запуске в рамках ОДКБ работы профильного совета.

https://ria.ru/20220516/biooruzhie-1788762427.html

украина

сша

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владимир путин, украина, сша, одкб