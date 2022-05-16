Рейтинг@Mail.ru
Заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/biolaboratorii-1788832367.html
Заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая
Заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая - РИА Новости, 16.05.2022
Заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая
Следующее заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине запланировано на 20 мая, заседание пройдет в Госдуме,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:55
2022-05-16T16:16
политика
игорь кириллов
мария захарова
россия
сша
украина
госдума рф
войска рхбз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_e1ddb7f12b198f184862b2e4009af681.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следующее заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине запланировано на 20 мая, заседание пройдет в Госдуме, сообщил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев."Следующее заседание комиссии запланировано на 20 мая, оно пройдет в Госдуме", - сказал политик.После заседания комиссии в понедельник с участием МИД РФ Косачев отметил, что законодатели получили важную информацию, подтверждающую, что США и Украина не соблюдают своих обязательств по выполнению норм Конвенции ООН о запрете разработки биооружия.В апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220516/ukraina-1788762648.html
https://ria.ru/20220516/laboratorii-1788761580.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_9f9274618a7f5e29ba86e86671c322fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, игорь кириллов, мария захарова, россия, сша, украина, госдума рф, войска рхбз, вооруженные силы рф
15:55 16.05.2022 (обновлено: 16:16 16.05.2022)
 
Заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая

Сенатор Косачев: заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следующее заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине запланировано на 20 мая, заседание пройдет в Госдуме, сообщил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.
"Следующее заседание комиссии запланировано на 20 мая, оно пройдет в Госдуме", - сказал политик.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
11:56
Россия попала в "корень", озвучив данные по биолабораториям, заявил Рябков
После заседания комиссии в понедельник с участием МИД РФ Косачев отметил, что законодатели получили важную информацию, подтверждающую, что США и Украина не соблюдают своих обязательств по выполнению норм Конвенции ООН о запрете разработки биооружия.
В апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
11:52
В Госдуме назвали созданные США биолаборатории точками НАТО
 
ПолитикаИгорь КирилловМария ЗахароваРоссияСШАУкраинаГосдума РФВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала