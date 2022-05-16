https://ria.ru/20220516/biolaboratorii-1788832367.html

Заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая

Заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая - РИА Новости, 16.05.2022

Заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая

Следующее заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине запланировано на 20 мая, заседание пройдет в Госдуме,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:55

2022-05-16T15:55

2022-05-16T16:16

политика

игорь кириллов

мария захарова

россия

сша

украина

госдума рф

войска рхбз

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следующее заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине запланировано на 20 мая, заседание пройдет в Госдуме, сообщил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев."Следующее заседание комиссии запланировано на 20 мая, оно пройдет в Госдуме", - сказал политик.После заседания комиссии в понедельник с участием МИД РФ Косачев отметил, что законодатели получили важную информацию, подтверждающую, что США и Украина не соблюдают своих обязательств по выполнению норм Конвенции ООН о запрете разработки биооружия.В апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220516/ukraina-1788762648.html

https://ria.ru/20220516/laboratorii-1788761580.html

россия

сша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, игорь кириллов, мария захарова, россия, сша, украина, госдума рф, войска рхбз, вооруженные силы рф