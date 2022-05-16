15:55 16.05.2022 (обновлено: 16:16 16.05.2022)
Заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая
Сенатор Косачев: заседание комиссии по биолабораториям на Украине пройдет в Госдуме 20 мая
В холле Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следующее заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине запланировано на 20 мая, заседание пройдет в Госдуме, сообщил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.
"Следующее заседание комиссии запланировано на 20 мая, оно пройдет в Госдуме", - сказал политик.
После заседания комиссии в понедельник с участием МИД РФ Косачев отметил, что законодатели получили важную информацию, подтверждающую, что США и Украина не соблюдают своих обязательств по выполнению норм Конвенции ООН о запрете разработки биооружия.
В апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, сообщил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.