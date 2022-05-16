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США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 16.05.2022
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США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине, заявил МИД
США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 16.05.2022
США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине, заявил МИД
США сознательно "затушёвывают" информацию о своей военно-биологической деятельности на территории Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:35
2022-05-16T11:35
украина
сша
россия
министерство обороны сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США сознательно "затушёвывают" информацию о своей военно-биологической деятельности на территории Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Военно-биологическая активность на территории Украины, осуществляемая при содействии США, к сожалению, не является чем-то уникальным. Подобная деятельность укладывается в проводимый Вашингтоном на протяжении многих лет и десятилетий военно-биологических программ, создание и модернизацию биообъектов во всех регионах мира, а также получение контроля над проводимыми там исследованиями", - сказал Рябков на заседании комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине.Но, по его словам, шаги на постсоветском пространстве обращают на себя самое пристальное внимание. Он добавил, что обстоятельства, которые возникли в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине позволили заглянуть "внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере, которую Вашингтон сознательно затушёвывает, затуманивает лишая возможность международное сообщество разобраться в том, что, как и по какой причине и с какой целью осуществляется"."Вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, была нацелена на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней", - сказал Рябков.Он подчеркнул, что ведущую роль в финансировании и проведении большинства исследований играло связанное с Пентагоном Агентство по уменьшению военной угрозы.
https://ria.ru/20220513/oon-1788416894.html
https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787016669.html
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украина, сша, россия, министерство обороны сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
11:35 16.05.2022
 
США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине, заявил МИД

Замглавы МИД Рябков: США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США сознательно "затушёвывают" информацию о своей военно-биологической деятельности на территории Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Военно-биологическая активность на территории Украины, осуществляемая при содействии США, к сожалению, не является чем-то уникальным. Подобная деятельность укладывается в проводимый Вашингтоном на протяжении многих лет и десятилетий военно-биологических программ, создание и модернизацию биообъектов во всех регионах мира, а также получение контроля над проводимыми там исследованиями", - сказал Рябков на заседании комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине.
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Но, по его словам, шаги на постсоветском пространстве обращают на себя самое пристальное внимание. Он добавил, что обстоятельства, которые возникли в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине позволили заглянуть "внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере, которую Вашингтон сознательно затушёвывает, затуманивает лишая возможность международное сообщество разобраться в том, что, как и по какой причине и с какой целью осуществляется".
"Вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, была нацелена на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что ведущую роль в финансировании и проведении большинства исследований играло связанное с Пентагоном Агентство по уменьшению военной угрозы.
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УкраинаСШАРоссияМинистерство обороны СШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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