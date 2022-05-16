https://ria.ru/20220516/biolaboratorii-1788758171.html

США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине, заявил МИД

США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 16.05.2022

США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине, заявил МИД

США сознательно "затушёвывают" информацию о своей военно-биологической деятельности на территории Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:35

2022-05-16T11:35

2022-05-16T11:35

украина

сша

россия

министерство обороны сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США сознательно "затушёвывают" информацию о своей военно-биологической деятельности на территории Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Военно-биологическая активность на территории Украины, осуществляемая при содействии США, к сожалению, не является чем-то уникальным. Подобная деятельность укладывается в проводимый Вашингтоном на протяжении многих лет и десятилетий военно-биологических программ, создание и модернизацию биообъектов во всех регионах мира, а также получение контроля над проводимыми там исследованиями", - сказал Рябков на заседании комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине.Но, по его словам, шаги на постсоветском пространстве обращают на себя самое пристальное внимание. Он добавил, что обстоятельства, которые возникли в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине позволили заглянуть "внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере, которую Вашингтон сознательно затушёвывает, затуманивает лишая возможность международное сообщество разобраться в том, что, как и по какой причине и с какой целью осуществляется"."Вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, была нацелена на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней", - сказал Рябков.Он подчеркнул, что ведущую роль в финансировании и проведении большинства исследований играло связанное с Пентагоном Агентство по уменьшению военной угрозы.

https://ria.ru/20220513/oon-1788416894.html

https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787016669.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, сша, россия, министерство обороны сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков