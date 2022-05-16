США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине, заявил МИД
Замглавы МИД Рябков: США затушевывают данные о биологической деятельности на Украине
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США сознательно "затушёвывают" информацию о своей военно-биологической деятельности на территории Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Военно-биологическая активность на территории Украины, осуществляемая при содействии США, к сожалению, не является чем-то уникальным. Подобная деятельность укладывается в проводимый Вашингтоном на протяжении многих лет и десятилетий военно-биологических программ, создание и модернизацию биообъектов во всех регионах мира, а также получение контроля над проводимыми там исследованиями", - сказал Рябков на заседании комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине.
Но, по его словам, шаги на постсоветском пространстве обращают на себя самое пристальное внимание. Он добавил, что обстоятельства, которые возникли в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине позволили заглянуть "внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере, которую Вашингтон сознательно затушёвывает, затуманивает лишая возможность международное сообщество разобраться в том, что, как и по какой причине и с какой целью осуществляется".
"Вскрывшиеся факты военно-биологической деятельности США на Украине свидетельствуют о том, что функционирование биологических лабораторий на территории этой страны, включая подразделения санитарно-эпидемиологического управления военного ведомства Украины, была нацелена на усиление патогенных свойств возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что ведущую роль в финансировании и проведении большинства исследований играло связанное с Пентагоном Агентство по уменьшению военной угрозы.