Рейтинг@Mail.ru
Еще шесть библиотек модернизируют в Нижегородской области в 2022 году - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20220516/biblioteki-1788855467.html
Еще шесть библиотек модернизируют в Нижегородской области в 2022 году
Еще шесть библиотек модернизируют в Нижегородской области в 2022 году - РИА Новости, 16.05.2022
Еще шесть библиотек модернизируют в Нижегородской области в 2022 году
Еще шесть библиотек будут модернизированы в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:18
2022-05-16T17:18
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/50/1555225057_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_297c2bc6d9812c1e508e588291f9481d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Еще шесть библиотек будут модернизированы в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин.В понедельник в Нижнем Новгороде стартовал Всероссийский библиотечный конгресс. В нем принимают участие около 1300 представителей всех типов и видов библиотек, информационных учреждений, профильных вузов.Президент Всероссийской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев вручил министру культуры Нижегородской области Олегу Берковичу символ Библиотечной столицы России. "Мы очень рады приезду профессионалов, членов Российской библиотечной ассоциации. Вместе мы сделаем библиотеки современными культурными центрами, в которых не заскучают представители всех возрастов", – заявил министр культуры региона.Общая тема конференции 2022 года – "Библиотеки и культурное многообразие". Участники конференции обсудят перспективные направления развития библиотечной сферы страны, вопросы поддержки чтения, развития книгораспространения и книжной торговли. Кроме того, в программу включены традиционные "Школа комплектатора", "Школа библиотечного блогера" и "Школа реставратора".
https://ria.ru/20220429/kampaniya-1786220559.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/50/1555225057_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_cad38eb1dcebdc2b056a7c6a86c1deaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин
17:18 16.05.2022
 

Еще шесть библиотек модернизируют в Нижегородской области в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Библиотека
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Еще шесть библиотек будут модернизированы в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
В понедельник в Нижнем Новгороде стартовал Всероссийский библиотечный конгресс. В нем принимают участие около 1300 представителей всех типов и видов библиотек, информационных учреждений, профильных вузов.
"Наш регион активно работает над модернизацией библиотек. За три года реализации нацпроекта "Культура" мы вошли в число лидеров по созданию библиотек нового поколения – сейчас в нашем регионе работают уже 17 модельных библиотек. В этом году планируем в рамках нацпроекта обновить еще шесть. Активно работаем над новыми заявками. Модернизированные библиотеки становятся важными центрами общественной жизни", - заявил Никитин.
Президент Всероссийской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев вручил министру культуры Нижегородской области Олегу Берковичу символ Библиотечной столицы России. "Мы очень рады приезду профессионалов, членов Российской библиотечной ассоциации. Вместе мы сделаем библиотеки современными культурными центрами, в которых не заскучают представители всех возрастов", – заявил министр культуры региона.
Общая тема конференции 2022 года – "Библиотеки и культурное многообразие". Участники конференции обсудят перспективные направления развития библиотечной сферы страны, вопросы поддержки чтения, развития книгораспространения и книжной торговли. Кроме того, в программу включены традиционные "Школа комплектатора", "Школа библиотечного блогера" и "Школа реставратора".
Вид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 18:02Нижегородская область
Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила премию Effie Awards Russia
 
Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала