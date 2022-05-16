Еще шесть библиотек модернизируют в Нижегородской области в 2022 году
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Еще шесть библиотек будут модернизированы в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
В понедельник в Нижнем Новгороде стартовал Всероссийский библиотечный конгресс. В нем принимают участие около 1300 представителей всех типов и видов библиотек, информационных учреждений, профильных вузов.
"Наш регион активно работает над модернизацией библиотек. За три года реализации нацпроекта "Культура" мы вошли в число лидеров по созданию библиотек нового поколения – сейчас в нашем регионе работают уже 17 модельных библиотек. В этом году планируем в рамках нацпроекта обновить еще шесть. Активно работаем над новыми заявками. Модернизированные библиотеки становятся важными центрами общественной жизни", - заявил Никитин.
Президент Всероссийской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев вручил министру культуры Нижегородской области Олегу Берковичу символ Библиотечной столицы России. "Мы очень рады приезду профессионалов, членов Российской библиотечной ассоциации. Вместе мы сделаем библиотеки современными культурными центрами, в которых не заскучают представители всех возрастов", – заявил министр культуры региона.
Общая тема конференции 2022 года – "Библиотеки и культурное многообразие". Участники конференции обсудят перспективные направления развития библиотечной сферы страны, вопросы поддержки чтения, развития книгораспространения и книжной торговли. Кроме того, в программу включены традиционные "Школа комплектатора", "Школа библиотечного блогера" и "Школа реставратора".