https://ria.ru/20220516/biblioteki-1788855467.html

Еще шесть библиотек модернизируют в Нижегородской области в 2022 году

Еще шесть библиотек модернизируют в Нижегородской области в 2022 году - РИА Новости, 16.05.2022

Еще шесть библиотек модернизируют в Нижегородской области в 2022 году

Еще шесть библиотек будут модернизированы в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:18

2022-05-16T17:18

2022-05-16T17:18

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Еще шесть библиотек будут модернизированы в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году, заявил глава региона Глеб Никитин.В понедельник в Нижнем Новгороде стартовал Всероссийский библиотечный конгресс. В нем принимают участие около 1300 представителей всех типов и видов библиотек, информационных учреждений, профильных вузов.Президент Всероссийской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев вручил министру культуры Нижегородской области Олегу Берковичу символ Библиотечной столицы России. "Мы очень рады приезду профессионалов, членов Российской библиотечной ассоциации. Вместе мы сделаем библиотеки современными культурными центрами, в которых не заскучают представители всех возрастов", – заявил министр культуры региона.Общая тема конференции 2022 года – "Библиотеки и культурное многообразие". Участники конференции обсудят перспективные направления развития библиотечной сферы страны, вопросы поддержки чтения, развития книгораспространения и книжной торговли. Кроме того, в программу включены традиционные "Школа комплектатора", "Школа библиотечного блогера" и "Школа реставратора".

https://ria.ru/20220429/kampaniya-1786220559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин