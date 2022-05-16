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Суд продлил арест студенту, обвиняемому в стрельбе в пермском вузе - РИА Новости, 16.05.2022
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Суд продлил арест студенту, обвиняемому в стрельбе в пермском вузе
Суд продлил арест студенту, обвиняемому в стрельбе в пермском вузе - РИА Новости, 16.05.2022
Суд продлил арест студенту, обвиняемому в стрельбе в пермском вузе
Дзержинский районный суд Перми продлил ещё на три месяца, до 20 августа, арест Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве в местном университете,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:54
2022-05-16T12:25
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми продлил ещё на три месяца, до 20 августа, арест Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве в местном университете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.С ходатайством о продлении заключения под стражу обратился следователь: по его словам, дополнительное время нужно для предъявления обвинения в окончательном виде и ознакомления фигуранта с собранными материалами.Сейчас он обвиняется в шести преступлениях, три из которых - особо тяжкие. С момента возбуждения дела проведено более 200 экспертиз, допрошена тысяча свидетелей. На сегодня все следственные мероприятия завершены, объем дела - 102 тома, пояснил следователь.Бекмансуров находится под арестом с середины октября прошлого года. К концу августа он проведёт в СИЗО 10 месяцев."Ходатайство необходимо удовлетворить. Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 20 августа", - огласила решение судья.По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23.Ещё более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Ещё несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).Студент в ходе следствия признал вину в массовом убийстве. Как сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экспертиза признала Бекмансурова вменяемым.
https://ria.ru/20211216/professor-1764090139.html
https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суд продлил арест Тимура Бекмансурова по делу о массовом убийстве в университете в Перми
Суд продлил до 20 августа арест Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве в университете в Перми, передаёт корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермь
09:54 16.05.2022 (обновлено: 12:25 16.05.2022)
 
Суд продлил арест студенту, обвиняемому в стрельбе в пермском вузе

Суд продлил до 20 августа арест Бекмансурову, обвиняемому в стрельбе в пермском вузе

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми продлил ещё на три месяца, до 20 августа, арест Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве в местном университете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
С ходатайством о продлении заключения под стражу обратился следователь: по его словам, дополнительное время нужно для предъявления обвинения в окончательном виде и ознакомления фигуранта с собранными материалами.
Сейчас он обвиняется в шести преступлениях, три из которых - особо тяжкие. С момента возбуждения дела проведено более 200 экспертиз, допрошена тысяча свидетелей. На сегодня все следственные мероприятия завершены, объем дела - 102 тома, пояснил следователь.
Бекмансуров находится под арестом с середины октября прошлого года. К концу августа он проведёт в СИЗО 10 месяцев.
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"Ходатайство необходимо удовлетворить. Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 20 августа", - огласила решение судья.
По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23.
Ещё более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.
Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ещё несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).
Студент в ходе следствия признал вину в массовом убийстве. Как сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экспертиза признала Бекмансурова вменяемым.
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Стрельба в Пермском госуниверситетеПроисшествияПермь
 
 
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