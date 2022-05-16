https://ria.ru/20220516/bekmansurov-1788737672.html

Суд продлил арест студенту, обвиняемому в стрельбе в пермском вузе

Суд продлил арест студенту, обвиняемому в стрельбе в пермском вузе - РИА Новости, 16.05.2022

Суд продлил арест студенту, обвиняемому в стрельбе в пермском вузе

Дзержинский районный суд Перми продлил ещё на три месяца, до 20 августа, арест Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве в местном университете,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:54

2022-05-16T09:54

2022-05-16T12:25

стрельба в пермском госуниверситете

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Дзержинский районный суд Перми продлил ещё на три месяца, до 20 августа, арест Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве в местном университете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.С ходатайством о продлении заключения под стражу обратился следователь: по его словам, дополнительное время нужно для предъявления обвинения в окончательном виде и ознакомления фигуранта с собранными материалами.Сейчас он обвиняется в шести преступлениях, три из которых - особо тяжкие. С момента возбуждения дела проведено более 200 экспертиз, допрошена тысяча свидетелей. На сегодня все следственные мероприятия завершены, объем дела - 102 тома, пояснил следователь.Бекмансуров находится под арестом с середины октября прошлого года. К концу августа он проведёт в СИЗО 10 месяцев."Ходатайство необходимо удовлетворить. Срок содержания под стражей продлить на три месяца, до 20 августа", - огласила решение судья.По данным следствия, утром 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 23.Ещё более 30 людям, согласно материалам дела, причинены "нравственные и физические страдания". Нападавшего задержали и обезвредили полицейские.Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Ещё несколько вменяемых ему преступлений касаются умышленного уничтожения или повреждения имущества (речь об имуществе вуза и припаркованных у кампуса автомобилях).Студент в ходе следствия признал вину в массовом убийстве. Как сообщал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экспертиза признала Бекмансурова вменяемым.

https://ria.ru/20211216/professor-1764090139.html

https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html

пермь

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Суд продлил арест Тимура Бекмансурова по делу о массовом убийстве в университете в Перми Суд продлил до 20 августа арест Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве в университете в Перми, передаёт корреспондент РИА Новости 2022-05-16T09:54 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермь