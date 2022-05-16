https://ria.ru/20220516/bankrot-1788869153.html

Один из крупнейших российских банков признали банкротом

Один из крупнейших российских банков признали банкротом - РИА Новости, 16.05.2022

Один из крупнейших российских банков признали банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатора московского Тэмбр-банка, признал этот банк, входивший до отзыва лицензии РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:58

2022-05-16T17:58

2022-05-16T18:02

экономика

россия

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

арбитражный суд г. москвы

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ликвидатора московского Тэмбр-банка, признал этот банк, входивший до отзыва лицензии в топ-200 крупнейших российских кредитных организаций, банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, отчет АСВ в качестве конкурсного управляющего о процедуре банкротства назначен на 15 мая 2023 года.Московский арбитражный суд в ноябре 2020 года решил ликвидировать Тэмбр-банк и утвердил АСВ его ликвидатором, поскольку банк имел лицензию на привлечение вкладов от физлиц. В решении суда говорится, что на момент отзыва лицензии в октябре 2020 года и на момент рассмотрения заявления ЦБ РФ о ликвидации Тэмбр-банка признаки несостоятельности у него отсутствовали. На счетах банка находилось около 520 миллионов рублей. В то же время после вынесения решения в суд стали поступать заявления об установлении размера требований кредиторов.АСВ ранее сообщало, что направит на выплаты кредиторам первой очереди, в том числе вкладчикам Тэмбр-банка, более 4,2 миллиарда рублей, что позволит в полном объеме удовлетворить требования кредиторов первой очереди. Сообщалось также, что за выплатой страхового возмещения могут обратиться 6,2 тысячи вкладчиков, в том числе 656 юридических лиц.ЦБ РФ принял решение об отзыве у банка лицензии, так как он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2020 года занимал 186-е место в банковской системе РФ.

https://ria.ru/20220516/obsluzhivanie-1788808893.html

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экономика, россия, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), арбитражный суд г. москвы