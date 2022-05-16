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Российские военные ведут переговоры на "Азовстали", заявили в ДНР - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/azovstal-1788773820.html
Российские военные ведут переговоры на "Азовстали", заявили в ДНР
Российские военные ведут переговоры на "Азовстали", заявили в ДНР - РИА Новости, 16.05.2022
Российские военные ведут переговоры на "Азовстали", заявили в ДНР
Российские военные ведут переговоры с украинской стороной на "Азовстали", заявил командир бригады "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:41
2022-05-16T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
украина
донецкая народная республика
александр ходаковский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные ведут переговоры с украинской стороной на "Азовстали", заявил командир бригады "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в эфире канала "Россия 1".Он рассказал, что с территории предприятия из тоннеля вышли девять украинских военнослужащих под белым флагом.По словам Ходаковского, после того как силы ДНР блокировали несколько значимых участков, противник оказался в безвыходном положении.Продолжающиеся переговоры он назвал оживленными.В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220515/kadyrov-1788697012.html
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в мире, россия, мариуполь, украина, донецкая народная республика, александр ходаковский, ситуация в днр и лнр
12:41 16.05.2022 (обновлено: 13:25 16.05.2022)
 
Российские военные ведут переговоры на "Азовстали", заявили в ДНР

В ДНР сообщили о покинувших "Азовсталь" с белыми флагами украинских военных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные ведут переговоры с украинской стороной на "Азовстали", заявил командир бригады "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в эфире канала "Россия 1".
Он рассказал, что с территории предприятия из тоннеля вышли девять украинских военнослужащих под белым флагом.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
Кадыров напомнил Эрдогану, что на "Азовстали" находятся преступники
По словам Ходаковского, после того как силы ДНР блокировали несколько значимых участков, противник оказался в безвыходном положении.

"Как выяснилось, группа вышла представлять интересы более значительной <…>, которая продолжает находиться на "Азовстали". Несколько наших военнослужащих, офицеров вместе с той группой, которая вышла из тоннеля с белыми флагами, зашла снова с этой же группой в тоннель для ведения переговорного процесса. Итогов <…> на данную минуту пока еще не знаем", — продолжил командир бригады.

Продолжающиеся переговоры он назвал оживленными.
В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМариупольУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлександр ХодаковскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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