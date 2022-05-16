12:41 16.05.2022 (обновлено: 13:25 16.05.2022)
Российские военные ведут переговоры на "Азовстали", заявили в ДНР
В ДНР сообщили о покинувших "Азовсталь" с белыми флагами украинских военных
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные ведут переговоры с украинской стороной на "Азовстали", заявил командир бригады "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в эфире канала "Россия 1".
Он рассказал, что с территории предприятия из тоннеля вышли девять украинских военнослужащих под белым флагом.
По словам Ходаковского, после того как силы ДНР блокировали несколько значимых участков, противник оказался в безвыходном положении.
"Как выяснилось, группа вышла представлять интересы более значительной <…>, которая продолжает находиться на "Азовстали". Несколько наших военнослужащих, офицеров вместе с той группой, которая вышла из тоннеля с белыми флагами, зашла снова с этой же группой в тоннель для ведения переговорного процесса. Итогов <…> на данную минуту пока еще не знаем", — продолжил командир бригады.
Продолжающиеся переговоры он назвал оживленными.
В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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