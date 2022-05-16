https://ria.ru/20220516/azovstal-1788773820.html

Российские военные ведут переговоры на "Азовстали", заявили в ДНР

Российские военные ведут переговоры на "Азовстали", заявили в ДНР - РИА Новости, 16.05.2022

Российские военные ведут переговоры на "Азовстали", заявили в ДНР

Российские военные ведут переговоры с украинской стороной на "Азовстали", заявил командир бригады "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:41

2022-05-16T12:41

2022-05-16T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мариуполь

украина

донецкая народная республика

александр ходаковский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные ведут переговоры с украинской стороной на "Азовстали", заявил командир бригады "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в эфире канала "Россия 1".Он рассказал, что с территории предприятия из тоннеля вышли девять украинских военнослужащих под белым флагом.По словам Ходаковского, после того как силы ДНР блокировали несколько значимых участков, противник оказался в безвыходном положении.Продолжающиеся переговоры он назвал оживленными.В середине апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что всю территорию Мариуполя зачистили от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Остатки украинской группировки заблокировали на металлургическом комбинате "Азовсталь ". Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал заблокировать промзону.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин обозначил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220515/kadyrov-1788697012.html

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

россия

мариуполь

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, мариуполь, украина, донецкая народная республика, александр ходаковский, ситуация в днр и лнр