https://ria.ru/20220516/aziya-1788810525.html

Жапаров: спонсоры боевиков в Афганистане имеют планы на центральную Азию

Жапаров: спонсоры боевиков в Афганистане имеют планы на центральную Азию - РИА Новости, 16.05.2022

Жапаров: спонсоры боевиков в Афганистане имеют планы на центральную Азию

Внешние спонсоры террористов в Афганистане имеют далеко идущие планы на Центральную Азию, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите ОДКБ в Москве. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:51

2022-05-16T14:51

2022-05-16T15:03

в мире

одкб

садыр жапаров

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Внешние спонсоры террористов в Афганистане имеют далеко идущие планы на Центральную Азию, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите ОДКБ в Москве."Весьма тревожной остается обстановка на южных границах ОДКБ, в первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях радикальных религиозно-террористических структур, внешние спонсоры которых имеют далеко идущие планы на Центральную Азию", - сказал он.По словам Жапарова, афганская проблематика должна оставаться в центре внимания ОДКБ, на этом направлении необходима реализация всего комплекса политико-дипломатических и военно-технических мер безопасности.

https://ria.ru/20220510/terrorizm-1787781970.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одкб, садыр жапаров