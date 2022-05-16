https://ria.ru/20220516/aziya-1788810525.html
Жапаров: спонсоры боевиков в Афганистане имеют планы на центральную Азию
Жапаров: спонсоры боевиков в Афганистане имеют планы на центральную Азию - РИА Новости, 16.05.2022
Жапаров: спонсоры боевиков в Афганистане имеют планы на центральную Азию
Внешние спонсоры террористов в Афганистане имеют далеко идущие планы на Центральную Азию, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите ОДКБ в Москве. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:51
2022-05-16T14:51
2022-05-16T15:03
в мире
одкб
садыр жапаров
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Внешние спонсоры террористов в Афганистане имеют далеко идущие планы на Центральную Азию, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите ОДКБ в Москве."Весьма тревожной остается обстановка на южных границах ОДКБ, в первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях радикальных религиозно-террористических структур, внешние спонсоры которых имеют далеко идущие планы на Центральную Азию", - сказал он.По словам Жапарова, афганская проблематика должна оставаться в центре внимания ОДКБ, на этом направлении необходима реализация всего комплекса политико-дипломатических и военно-технических мер безопасности.
https://ria.ru/20220510/terrorizm-1787781970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одкб, садыр жапаров
14:51 16.05.2022 (обновлено: 15:03 16.05.2022)
Жапаров: спонсоры боевиков в Афганистане имеют планы на центральную Азию
Глава Киргизия Жапаров: спонсоры террористов в Афганистане имеют планы на центральную Азию