Рейтинг@Mail.ru
Полиция начала задерживать участников автопробега в Ереване - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/avtoprobeg-1788734614.html
Полиция начала задерживать участников автопробега в Ереване
Полиция начала задерживать участников автопробега в Ереване - РИА Новости, 16.05.2022
Полиция начала задерживать участников автопробега в Ереване
Полиция начала задержания участников одного из автопробегов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:34
2022-05-16T09:34
в мире
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787952261_0:275:3072:2003_1920x0_80_0_0_9e6b96d7e47031c98dc44942b8ccc18d.jpg
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Полиция начала задержания участников одного из автопробегов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.По данным агентства, полицейские выводят из машин водителей и задерживают их. В чем причина задержания, пока не объясняется. Акции начались на окраинах столицы в понедельник утром. Автомобильные колонны на низкой скорости двигаются в сторону центра Еревана.Оппозиция проводит автопробеги уже несколько дней. Подобные акции приводят к длинным заторам на улицах армянской столицы. Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что со вторника акциям протеста будет дан новый размах․С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220503/erevan-1786621431.html
https://ria.ru/20220502/armeniya-1786550839.html
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787952261_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4f732bd266aa61977f64b01d381a238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
09:34 16.05.2022
 
Полиция начала задерживать участников автопробега в Ереване

Полиция начала задержания участников автопробега в Ереване с требованием отставки Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции эвакуируют автомобили участников автопробега
Сотрудники полиции эвакуируют автомобили участников автопробега - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции эвакуируют автомобили участников автопробега. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Полиция начала задержания участников одного из автопробегов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.
По данным агентства, полицейские выводят из машин водителей и задерживают их. В чем причина задержания, пока не объясняется. Акции начались на окраинах столицы в понедельник утром. Автомобильные колонны на низкой скорости двигаются в сторону центра Еревана.
Сотрудники полиции во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 10:30
Сын экс-президента Армении Кочаряна сообщил, что его задержали в Ереване
Оппозиция проводит автопробеги уже несколько дней. Подобные акции приводят к длинным заторам на улицах армянской столицы. Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что со вторника акциям протеста будет дан новый размах․
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Задержание участников объединенного митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 15:21
В парламенте Армении заявили о насилии к оппозиционерам
 
В миреЕреванАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала