https://ria.ru/20220516/avtoprobeg-1788734614.html
Полиция начала задерживать участников автопробега в Ереване
Полиция начала задерживать участников автопробега в Ереване - РИА Новости, 16.05.2022
Полиция начала задерживать участников автопробега в Ереване
Полиция начала задержания участников одного из автопробегов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:34
2022-05-16T09:34
2022-05-16T09:34
в мире
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Полиция начала задержания участников одного из автопробегов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.По данным агентства, полицейские выводят из машин водителей и задерживают их. В чем причина задержания, пока не объясняется. Акции начались на окраинах столицы в понедельник утром. Автомобильные колонны на низкой скорости двигаются в сторону центра Еревана.Оппозиция проводит автопробеги уже несколько дней. Подобные акции приводят к длинным заторам на улицах армянской столицы. Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что со вторника акциям протеста будет дан новый размах․С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220503/erevan-1786621431.html
https://ria.ru/20220502/armeniya-1786550839.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
Полиция начала задерживать участников автопробега в Ереване
Полиция начала задержания участников автопробега в Ереване с требованием отставки Пашиняна