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СМИ: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 16.05.2022
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СМИ: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
СМИ: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна вновь проходят в Ереване, передает онлайн-ресурс para.tv. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T07:56
2022-05-16T07:56
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна вновь проходят в Ереване, передает онлайн-ресурс para.tv.Акции начались на окраинах столицы. Пять автомобильных колонн на низкой скорости едет в сторону центра Еревана.Оппозиция проводит автопробеги уже несколько дней. Подобные акции приводят к длинным заторам на улицах армянской столицы. В пятницу вечером оппозиция планирует провести в центре Еревана традиционный митинг.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что со вторника акциям протеста будет дан новый размах․С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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в мире, ереван, армения
07:56 16.05.2022
 
СМИ: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна

Para.tv: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна вновь проходят в Ереване, передает онлайн-ресурс para.tv.
Акции начались на окраинах столицы. Пять автомобильных колонн на низкой скорости едет в сторону центра Еревана.
Оппозиция проводит автопробеги уже несколько дней. Подобные акции приводят к длинным заторам на улицах армянской столицы. В пятницу вечером оппозиция планирует провести в центре Еревана традиционный митинг.
Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что со вторника акциям протеста будет дан новый размах․
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Вице-спикер парламента от блока Айастан Ишхан Сагателян - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 21:57
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах
 
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