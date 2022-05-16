https://ria.ru/20220516/avtoprobeg-1788725162.html
СМИ: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
СМИ: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна вновь проходят в Ереване, передает онлайн-ресурс para.tv. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T07:56
2022-05-16T07:56
2022-05-16T07:56
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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Автопробеги представителей армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна вновь проходят в Ереване, передает онлайн-ресурс para.tv.Акции начались на окраинах столицы. Пять автомобильных колонн на низкой скорости едет в сторону центра Еревана.Оппозиция проводит автопробеги уже несколько дней. Подобные акции приводят к длинным заторам на улицах армянской столицы. В пятницу вечером оппозиция планирует провести в центре Еревана традиционный митинг.Ранее вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что со вторника акциям протеста будет дан новый размах․С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
СМИ: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна
Para.tv: в Ереване вновь начались автопробеги с требованием отставки Пашиняна