https://ria.ru/20220516/avtomobili-1788913215.html

Завод "Москвич" выпустит автомобили для такси и каршеринга столицы

Завод "Москвич" выпустит автомобили для такси и каршеринга столицы - РИА Новости, 16.05.2022

Завод "Москвич" выпустит автомобили для такси и каршеринга столицы

Завод "Москвич", на котором ранее производились автомобили марки Renault, сможет выпускать автомобили для такси и каршеринга Москвы и Подмосковья, сообщил... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T22:46

2022-05-16T22:46

2022-05-16T23:03

москва

сергей собянин

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

максим ликсутов

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завод "Москвич", на котором ранее производились автомобили марки Renault, сможет выпускать автомобили для такси и каршеринга Москвы и Подмосковья, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24"."Завод "Москвич", который правительство Москвы сегодня приобрело, он потенциально может производить эти автомобили для такси и для каршеринга. И мы на сегодняшний день уже сформировали рабочую группу с крупнейшими компаниям-агрегаторами, которые занимаются такси в городе Москва, чтобы с ними вместе определить технические моменты, каким должен быть автомобиль такси для Москвы", - рассказал заммэра.Кроме того, Ликсутов отметил, что планируется сохранить производственный потенциал завода. То есть сотрудники будут обеспечены работой, а все долги по заработной плате будут закрыты. В том числе до конца года будет обеспечено начало сборки нового автомобиля, для которого, совместно с КАМАЗом и институтом НАМИ будет найдена платформа и необходимый набор комплектующих.Также заммэра отметил, что на первом этапе планируется сборка, а в дальнейшем максимальная локализация производства и всех компонентов. Кроме того, в перспективе будет осуществляться выпуск электромобилей."Вот такой у нас план. Например, для рынка московского такси и каршеринга нужно в год, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч новых машин", - заключил Ликсутов.В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг.Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" - сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.

https://ria.ru/20220516/moskvich-1788849507.html

https://ria.ru/20220516/proizvodstvo-1788834181.html

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москва, сергей собянин, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), максим ликсутов