В Сиднее хотят назвать улицу с российским генконсульством Украинской
В Сиднее хотят переименовать улицу, где находится российское генконсульство, в Украинскую
Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Муниципальный совет одного из районов Сиднея решил переименовать улицу Фуллертон-Стрит, на которой расположено здание генконсульства РФ, в улицу Украинскую, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Австралии Илья Рощенков.
"Действительно, муниципальный совет сиднейского района Вуллара проголосовал за переименование улицы Фуллертон, где находится генеральное консульство России, в Украинскую", - подтвердил дипломат. По его словам, при этом инициаторы этой идеи "забыли" спросить мнение людей, которые живут и работают на этой улице, что по австралийскому законодательству необходимо.
"Сейчас такой опрос запущен и, насколько нам известно, местные жители, мягко говоря, не в восторге от изменения исторического названия в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Не говоря уже о том, что им теперь придется срочно заняться переоформлением своих документов и перерегистрацией персональных данных", - отметил Рощенков.
По данным ABC, план муниципальных властей должен также быть представлен Совету географических названий штата Новый Южный Уэльс, к которому относится Сидней.
Австралия оказалась не оригинальной в плане переименований улиц, а лишь следует примеру Великобритании, колонией которой она в прошлом была. Так, в Лондоне улицу Кенсингтон-Пэлас-Гарденс, где расположено российское посольство, по словам ABC, призывают переименовать в "Зеленский авеню" в честь украинского президента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.