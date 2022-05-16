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В Сиднее хотят назвать улицу с российским генконсульством Украинской - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/avstraliya-1788797016.html
В Сиднее хотят назвать улицу с российским генконсульством Украинской
В Сиднее хотят назвать улицу с российским генконсульством Украинской - РИА Новости, 16.05.2022
В Сиднее хотят назвать улицу с российским генконсульством Украинской
Муниципальный совет одного из районов Сиднея решил переименовать улицу Фуллертон-Стрит, на которой расположено здание генконсульства РФ, в улицу Украинскую,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:06
2022-05-16T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
австралия
санкции в отношении россии
сидней
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Муниципальный совет одного из районов Сиднея решил переименовать улицу Фуллертон-Стрит, на которой расположено здание генконсульства РФ, в улицу Украинскую, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Австралии Илья Рощенков."Действительно, муниципальный совет сиднейского района Вуллара проголосовал за переименование улицы Фуллертон, где находится генеральное консульство России, в Украинскую", - подтвердил дипломат. По его словам, при этом инициаторы этой идеи "забыли" спросить мнение людей, которые живут и работают на этой улице, что по австралийскому законодательству необходимо."Сейчас такой опрос запущен и, насколько нам известно, местные жители, мягко говоря, не в восторге от изменения исторического названия в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Не говоря уже о том, что им теперь придется срочно заняться переоформлением своих документов и перерегистрацией персональных данных", - отметил Рощенков.Как передал телеканал ABC, решение муниципального совета Вуллары о переименовании улицы рассматривается как "маленький, но символический протест" против России в связи с Украиной. По словам&nbsp; телеканала, акцию поддержало украинское посольство в Австралии и другие организации австралийских украинцев.По данным ABC, план муниципальных властей должен также быть представлен Совету географических названий штата Новый Южный Уэльс, к которому относится Сидней.Австралия оказалась не оригинальной в плане переименований улиц, а лишь следует примеру Великобритании, колонией которой она в прошлом была. Так, в Лондоне улицу Кенсингтон-Пэлас-Гарденс, где расположено российское посольство, по словам ABC, призывают переименовать в "Зеленский авеню" в честь украинского президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786761954.html
https://ria.ru/20220504/sanktsi-1786707912.html
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россия
австралия
сидней
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в мире, россия, австралия, санкции в отношении россии, сидней, украина, ситуация в днр и лнр
14:06 16.05.2022
 
В Сиднее хотят назвать улицу с российским генконсульством Украинской

В Сиднее хотят переименовать улицу, где находится российское генконсульство, в Украинскую

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Муниципальный совет одного из районов Сиднея решил переименовать улицу Фуллертон-Стрит, на которой расположено здание генконсульства РФ, в улицу Украинскую, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Австралии Илья Рощенков.
"Действительно, муниципальный совет сиднейского района Вуллара проголосовал за переименование улицы Фуллертон, где находится генеральное консульство России, в Украинскую", - подтвердил дипломат. По его словам, при этом инициаторы этой идеи "забыли" спросить мнение людей, которые живут и работают на этой улице, что по австралийскому законодательству необходимо.
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"Сейчас такой опрос запущен и, насколько нам известно, местные жители, мягко говоря, не в восторге от изменения исторического названия в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Не говоря уже о том, что им теперь придется срочно заняться переоформлением своих документов и перерегистрацией персональных данных", - отметил Рощенков.
Как передал телеканал ABC, решение муниципального совета Вуллары о переименовании улицы рассматривается как "маленький, но символический протест" против России в связи с Украиной. По словам  телеканала, акцию поддержало украинское посольство в Австралии и другие организации австралийских украинцев.
По данным ABC, план муниципальных властей должен также быть представлен Совету географических названий штата Новый Южный Уэльс, к которому относится Сидней.
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Австралия оказалась не оригинальной в плане переименований улиц, а лишь следует примеру Великобритании, колонией которой она в прошлом была. Так, в Лондоне улицу Кенсингтон-Пэлас-Гарденс, где расположено российское посольство, по словам ABC, призывают переименовать в "Зеленский авеню" в честь украинского президента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвстралияСанкции в отношении РоссииСиднейУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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