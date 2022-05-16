https://ria.ru/20220516/arest-1788894136.html

Суд арестовал высокопоставленного чиновника ФТС Челябинска из-за взятки

Суд арестовал высокопоставленного чиновника ФТС Челябинска из-за взятки - РИА Новости, 16.05.2022

Суд арестовал высокопоставленного чиновника ФТС Челябинска из-за взятки

Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля по обвинению в получении крупной взятки,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:58

2022-05-16T19:58

2022-05-16T19:59

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля по обвинению в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."Суд удовлетворил ходатайство следователя об изрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля", - сказала она.По данным суда, ему предъявлено официальное обвинеие по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой составляет от 8 до 15 лет.По данным местных СМИ, чиновник вымогал взятки с бизнесменов за содействие в импорте крупных партий товаров.

https://ria.ru/20220516/arest-1788799555.html

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2022

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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии)