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Суд арестовал высокопоставленного чиновника ФТС Челябинска из-за взятки - РИА Новости, 16.05.2022
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Суд арестовал высокопоставленного чиновника ФТС Челябинска из-за взятки
Суд арестовал высокопоставленного чиновника ФТС Челябинска из-за взятки - РИА Новости, 16.05.2022
Суд арестовал высокопоставленного чиновника ФТС Челябинска из-за взятки
Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля по обвинению в получении крупной взятки,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T19:58
2022-05-16T19:59
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля по обвинению в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."Суд удовлетворил ходатайство следователя об изрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля", - сказала она.По данным суда, ему предъявлено официальное обвинеие по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой составляет от 8 до 15 лет.По данным местных СМИ, чиновник вымогал взятки с бизнесменов за содействие в импорте крупных партий товаров.
https://ria.ru/20220516/arest-1788799555.html
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происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
19:58 16.05.2022 (обновлено: 19:59 16.05.2022)
 
Суд арестовал высокопоставленного чиновника ФТС Челябинска из-за взятки

Суд арестовал чиновника ФТС Челябинска Гефеля по обвинению в получении крупной взятки

© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной таможенной службы
Здание Федеральной таможенной службы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля по обвинению в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об изрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля", - сказала она.
По данным суда, ему предъявлено официальное обвинеие по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой составляет от 8 до 15 лет.
По данным местных СМИ, чиновник вымогал взятки с бизнесменов за содействие в импорте крупных партий товаров.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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ПроисшествияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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