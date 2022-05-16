https://ria.ru/20220516/aktsii-1788902489.html

Армянская оппозиция пообещала продолжить во вторник акции неповиновения

Армянская оппозиция пообещала продолжить во вторник акции неповиновения - РИА Новости, 16.05.2022

Армянская оппозиция пообещала продолжить во вторник акции неповиновения

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет с утра вторника в Ереване масштабные акции гражданского неповиновения, РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:46

2022-05-16T20:46

2022-05-16T20:46

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

протесты

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ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет с утра вторника в Ереване масштабные акции гражданского неповиновения, сказал вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.По его словам, после протестных акций, в 18.00 мск на площади Франции пройдет очередной митинг. Он посоветовал служащим объяснить своим работодателям, что у них есть легитимное право не выходить на работу, так как город будет парализован, а студентов, общественных деятелей и представителей интеллигенции призвал присоединиться к протестам."Мы должны показать, что у Пашиняна в стране нет власти, существует реальное двоевластие", - отметил Сагателян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220504/flag-1786871640.html

армения

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, протесты