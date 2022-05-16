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Армянская оппозиция пообещала продолжить во вторник акции неповиновения - РИА Новости, 16.05.2022
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Армянская оппозиция пообещала продолжить во вторник акции неповиновения
Армянская оппозиция пообещала продолжить во вторник акции неповиновения - РИА Новости, 16.05.2022
Армянская оппозиция пообещала продолжить во вторник акции неповиновения
Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет с утра вторника в Ереване масштабные акции гражданского неповиновения, РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:46
2022-05-16T20:46
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
протесты
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ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет с утра вторника в Ереване масштабные акции гражданского неповиновения, сказал вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.По его словам, после протестных акций, в 18.00 мск на площади Франции пройдет очередной митинг. Он посоветовал служащим объяснить своим работодателям, что у них есть легитимное право не выходить на работу, так как город будет парализован, а студентов, общественных деятелей и представителей интеллигенции призвал присоединиться к протестам."Мы должны показать, что у Пашиняна в стране нет власти, существует реальное двоевластие", - отметил Сагателян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, протесты
20:46 16.05.2022
 
Армянская оппозиция пообещала продолжить во вторник акции неповиновения

Армянская оппозиция пообещала продолжить во вторник акции гражданского неповиновения

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники шествия сторонников армянской оппозиции
Участники шествия сторонников армянской оппозиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники шествия сторонников армянской оппозиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет с утра вторника в Ереване масштабные акции гражданского неповиновения, сказал вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
"С 08.00 (07.00 мск) начнутся масштабные акции неповиновения. Мы закроем дороги, остановим транспортное движение, весь город должен быть парализован", - сказал Сагателян в видеообращении в соцсетях.
По его словам, после протестных акций, в 18.00 мск на площади Франции пройдет очередной митинг. Он посоветовал служащим объяснить своим работодателям, что у них есть легитимное право не выходить на работу, так как город будет парализован, а студентов, общественных деятелей и представителей интеллигенции призвал присоединиться к протестам.
"Мы должны показать, что у Пашиняна в стране нет власти, существует реальное двоевластие", - отметил Сагателян.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Флаг НКР в здании МИД Армении - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 19:25
Протестующие в Ереване установили флаг НКР в здании МИД Армении
 
В миреАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаПротесты
 
 
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