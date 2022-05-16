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"Ъ": аэропорты попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра - РИА Новости, 16.05.2022
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"Ъ": аэропорты попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра
"Ъ": аэропорты попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра - РИА Новости, 16.05.2022
"Ъ": аэропорты попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра
Ассоциация "Аэропорт" направила письмо министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой разрешить использовать иностранное оборудование для досмотра багажа и... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:15
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ассоциация "Аэропорт" направила письмо министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой разрешить использовать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров, у которого истек официальный срок службы, пишет "Коммерсант".В организации, объединяющей более 30 аэропортов, отметили, что период эксплуатации иностранных технических средств досмотра составляет десять лет, после чего их использование становится незаконным. При этом у большой части оборудования этот срок скоро истекает, но закупить новую технику невозможно из-за антироссийских санкций. Импортозамещение, как ожидается, займет не менее пяти лет. Как указано в письме, техникой из США, Великобритании, Германии и Финляндии оснащены порядка 90 процентов аэропортов."Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях — к непреднамеренным ошибкам", — отметили авторы обращения.Исходя из этого, ассоциация просит вернуть практику "продления ресурсов", которая существовала до 2016 года. Эту работу предлагается поручить Государственному научно-исследовательскому институту гражданской авиации.
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09:15 16.05.2022 (обновлено: 14:59 16.05.2022)
 
"Ъ": аэропорты попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра

"Ъ": аэропорты России попросили Минтранс не списывать устаревшее оборудование для досмотра

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник погранично-таможенной службы проводит досмотр багажа в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
Сотрудник погранично-таможенной службы проводит досмотр багажа в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник погранично-таможенной службы проводит досмотр багажа в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ассоциация "Аэропорт" направила письмо министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой разрешить использовать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров, у которого истек официальный срок службы, пишет "Коммерсант".
В организации, объединяющей более 30 аэропортов, отметили, что период эксплуатации иностранных технических средств досмотра составляет десять лет, после чего их использование становится незаконным. При этом у большой части оборудования этот срок скоро истекает, но закупить новую технику невозможно из-за антироссийских санкций. Импортозамещение, как ожидается, займет не менее пяти лет. Как указано в письме, техникой из США, Великобритании, Германии и Финляндии оснащены порядка 90 процентов аэропортов.
"Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях — к непреднамеренным ошибкам", — отметили авторы обращения.
Исходя из этого, ассоциация просит вернуть практику "продления ресурсов", которая существовала до 2016 года. Эту работу предлагается поручить Государственному научно-исследовательскому институту гражданской авиации.
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