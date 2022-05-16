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"Аэрофлот" временно снизит цену субсидированных перевозок - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" временно снизит цену субсидированных перевозок
"Аэрофлот" временно снизит цену субсидированных перевозок - РИА Новости, 17.05.2022
"Аэрофлот" временно снизит цену субсидированных перевозок
Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно снизит на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-16T21:35
2022-05-17T10:48
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно снизит на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" в преддверии активного сезона летних путешествий россиян снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами Дальневосточного федерального округа и Москвой", - говорится в сообщении.Как уточняет компания, тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ — как для социальных категорий граждан, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе. Сниженные тарифы будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах "Аэрофлота", а также на рейсах авиакомпании "Россия" (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.Дополнительно для продажи до 30 июня будут снижены на 25% спецтарифы между Москвой и пунктами РФ (за исключением полетов между Москвой и Калининградом/Симферополем, выполняемых на собственных рейсах "Аэрофлота"), предназначенные для комбинации с субсидируемыми тарифами.Таким образом, стоимость транзитной перевозки, оформленной одним авиабилетом между пунктами ДФО и пунктами РФ через Москву с включенным субсидированным участком, будет также снижена на четверть. Снижение на 25%, уточняет "Аэрофлот", не распространяется на сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования и аэропортовый сбор.
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экономика, москва, россия, владивосток, аэрофлот, общество, новости - туризм
21:35 16.05.2022 (обновлено: 10:48 17.05.2022)
 
"Аэрофлот" временно снизит цену субсидированных перевозок

"Аэрофлот" временно снизит цену субсидированных перевозок между Москвой и Дальним Востоком

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно снизит на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" в преддверии активного сезона летних путешествий россиян снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами Дальневосточного федерального округа и Москвой", - говорится в сообщении.
Как уточняет компания, тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ — как для социальных категорий граждан, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе. Сниженные тарифы будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах "Аэрофлота", а также на рейсах авиакомпании "Россия" (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.
Дополнительно для продажи до 30 июня будут снижены на 25% спецтарифы между Москвой и пунктами РФ (за исключением полетов между Москвой и Калининградом/Симферополем, выполняемых на собственных рейсах "Аэрофлота"), предназначенные для комбинации с субсидируемыми тарифами.
Таким образом, стоимость транзитной перевозки, оформленной одним авиабилетом между пунктами ДФО и пунктами РФ через Москву с включенным субсидированным участком, будет также снижена на четверть. Снижение на 25%, уточняет "Аэрофлот", не распространяется на сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования и аэропортовый сбор.
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