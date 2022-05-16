https://ria.ru/20220516/aeroflot-1788907566.html

"Аэрофлот" временно снизит цену субсидированных перевозок

"Аэрофлот" временно снизит цену субсидированных перевозок - РИА Новости, 17.05.2022

"Аэрофлот" временно снизит цену субсидированных перевозок

Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно снизит на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-16T21:35

2022-05-16T21:35

2022-05-17T10:48

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно снизит на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" в преддверии активного сезона летних путешествий россиян снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между пунктами Дальневосточного федерального округа и Москвой", - говорится в сообщении.Как уточняет компания, тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ — как для социальных категорий граждан, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе. Сниженные тарифы будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах "Аэрофлота", а также на рейсах авиакомпании "Россия" (выполняемых под кодом SU) по маршрутам между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.Дополнительно для продажи до 30 июня будут снижены на 25% спецтарифы между Москвой и пунктами РФ (за исключением полетов между Москвой и Калининградом/Симферополем, выполняемых на собственных рейсах "Аэрофлота"), предназначенные для комбинации с субсидируемыми тарифами.Таким образом, стоимость транзитной перевозки, оформленной одним авиабилетом между пунктами ДФО и пунктами РФ через Москву с включенным субсидированным участком, будет также снижена на четверть. Снижение на 25%, уточняет "Аэрофлот", не распространяется на сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования и аэропортовый сбор.

https://ria.ru/20220513/samolety-1788424551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, россия, владивосток, аэрофлот, общество, новости - туризм