Власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО, сообщили СМИ
Aftonbladet: власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО и пошлют ее вместе с Финляндией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники.
Источники газеты сообщили, что документ еще не подписан.
"План состоял в том, чтобы подать заявление в понедельник или вторник, но правительство подождет Финляндию", - говорится в сообщении газеты.
Ранее газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники указала, что Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая. В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.