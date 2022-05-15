https://ria.ru/20220515/zayavka-1788690648.html

Власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО, сообщили СМИ

Власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022

Власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО, сообщили СМИ

Правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:22

2022-05-15T19:22

2022-05-15T19:22

в мире

нато

швеция

финляндия

йенс столтенберг

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники.Источники газеты сообщили, что документ еще не подписан."План состоял в том, чтобы подать заявление в понедельник или вторник, но правительство подождет Финляндию", - говорится в сообщении газеты.Ранее газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники указала, что Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая. В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/nato-1788682025.html

https://ria.ru/20220515/shvetsiya-1788683026.html

швеция

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в мире, нато, швеция, финляндия, йенс столтенберг