Рейтинг@Mail.ru
Власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/zayavka-1788690648.html
Власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО, сообщили СМИ
Власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2022
Власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО, сообщили СМИ
Правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T19:22
2022-05-15T19:22
в мире
нато
швеция
финляндия
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545889_0:224:2879:1843_1920x0_80_0_0_10f433634443cf99b5847537c072846c.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники.Источники газеты сообщили, что документ еще не подписан."План состоял в том, чтобы подать заявление в понедельник или вторник, но правительство подождет Финляндию", - говорится в сообщении газеты.Ранее газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники указала, что Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая. В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220515/nato-1788682025.html
https://ria.ru/20220515/shvetsiya-1788683026.html
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545889_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_865f559eef40a502e9d74fbe5765653a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, швеция, финляндия, йенс столтенберг
19:22 15.05.2022
 
Власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО, сообщили СМИ

Aftonbladet: власти Швеции уже подготовили заявку в НАТО и пошлют ее вместе с Финляндией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники.
Источники газеты сообщили, что документ еще не подписан.
Пресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время встречи альянса в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 18:06
Швеция и Финляндия де-факто уже входят в НАТО, заявила глава МИД ФРГ
"План состоял в том, чтобы подать заявление в понедельник или вторник, но правительство подождет Финляндию", - говорится в сообщении газеты.
Ранее газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники указала, что Швеция может подать заявку в НАТО во вторник, 17 мая. В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время пресс-конференции по итогам заседания социал-демократической партии по вопросу о НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 18:20
Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО
 
В миреНАТОШвецияФинляндияЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала