https://ria.ru/20220515/zaporozhe-1788640073.html

Киев пообещал коридор для выезда жителей из Запорожья

Киев пообещал коридор для выезда жителей из Запорожья - РИА Новости, 15.05.2022

Киев пообещал коридор для выезда жителей из Запорожья

Украинские власти в лице Запорожской областной военной администрации сообщили, что в воскресенье будет открыт коридор для выезда желающих на неподконтрольную... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:39

2022-05-15T11:39

2022-05-15T11:39

в мире

владимир путин

россия

запорожье

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780230243_0:15:3077:1745_1920x0_80_0_0_2e9a7c131f8d8755846ff8411c696810.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские власти в лице Запорожской областной военной администрации сообщили, что в воскресенье будет открыт коридор для выезда желающих на неподконтрольную Киеву территорию из Запорожья."Сегодня c 10.00 до 14.00 (совпадает с мск) будет открыт зеленый коридор для граждан, которые желают уехать из Запорожья на неподконтрольную территорию через Каменское. В случае изменения ситуации безопасности коридор будет закрыт", - говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220508/boeviki-1787560584.html

россия

запорожье

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, запорожье, украина, вооруженные силы рф