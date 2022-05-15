Киев пообещал коридор для выезда жителей из Запорожья
Киев пообещал коридор для выезда жителей из Запорожья на подконтрольную России территорию
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя на блок-посту под Мариуполем
Боец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя на блок-посту под Мариуполем. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские власти в лице Запорожской областной военной администрации сообщили, что в воскресенье будет открыт коридор для выезда желающих на неподконтрольную Киеву территорию из Запорожья.
"Сегодня c 10.00 до 14.00 (совпадает с мск) будет открыт зеленый коридор для граждан, которые желают уехать из Запорожья на неподконтрольную территорию через Каменское. В случае изменения ситуации безопасности коридор будет закрыт", - говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.