https://ria.ru/20220515/zamorozki-1788653533.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 15.05.2022
Москвичей предупредили о заморозках
Заморозки до минус 2 ожидают Москву в пятницу 20 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:44
2022-05-15T13:44
2022-05-15T14:37
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_d1cab0508e174aa1f0d3715edd4cca07.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заморозки до минус 2 ожидают Москву в пятницу 20 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на пятницу распогодится и могут ударить заморозки, до минус 2 - плюс 3, днем небольшие дожди и 10-15 градусов тепла", - заявил Тишковец.Синоптик отметил, что на грядущей неделе природа отбросит климат Москвы на 3 недели назад, а в ночью ожидается плюс 6-8 градусов."Большую часть предстоящей недели синоптическая карта Европейской России будет представлена тыловой частью обширного североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых облаков и свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы. В понедельник ночью в Москве воздух остынет до плюс 6-8 градусов", - заявил Тишковец.Синоптик рассказал, что в ночь понедельника в Подмосковье температура опустится до 4-9 градусов, в дневные часы в Москве воздух прогреется до плюс 13-15, по области 11-16 градусов тепла. Во вторник обещаются скоротечные дожди, и температура воздуха упадет ещё на один градус. В среду осадки маловероятны, ночью похолодает до плюс 1-6 градусов, после полудня 11-16 градусов тепла. С четверга снова обещаются ливни и холодный северный ветер, температура опустится до отметки 10 градусов тепла. В ночь на пятницу обещаются заморозки и небольшие дожди, днем будет потепление. В выходные будет потепление, но среднесуточная температура не сумеет вернуться в климатическое русло."Забуксовавшая весна, несмотря на середину месяца, пока и не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом", - отметил Тишковец.
https://ria.ru/20220515/pogoda-1788628686.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_417:166:2926:2048_1920x0_80_0_0_dece4b8595ef82534c45f2527acac3ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
13:44 15.05.2022 (обновлено: 14:37 15.05.2022)
Москвичей предупредили о заморозках
Синоптик предупредил о заморозках в Москве 20 мая
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заморозки до минус 2 ожидают Москву в пятницу 20 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на пятницу распогодится и могут ударить заморозки, до минус 2 - плюс 3, днем небольшие дожди и 10-15 градусов тепла", - заявил Тишковец.
Синоптик отметил, что на грядущей неделе природа отбросит климат Москвы на 3 недели назад, а в ночью ожидается плюс 6-8 градусов.
"Большую часть предстоящей недели синоптическая карта Европейской России будет представлена тыловой частью обширного североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых облаков и свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы. В понедельник ночью в Москве
воздух остынет до плюс 6-8 градусов", - заявил Тишковец.
Синоптик рассказал, что в ночь понедельника в Подмосковье
температура опустится до 4-9 градусов, в дневные часы в Москве воздух прогреется до плюс 13-15, по области 11-16 градусов тепла. Во вторник обещаются скоротечные дожди, и температура воздуха упадет ещё на один градус. В среду осадки маловероятны, ночью похолодает до плюс 1-6 градусов, после полудня 11-16 градусов тепла. С четверга снова обещаются ливни и холодный северный ветер, температура опустится до отметки 10 градусов тепла. В ночь на пятницу обещаются заморозки и небольшие дожди, днем будет потепление. В выходные будет потепление, но среднесуточная температура не сумеет вернуться в климатическое русло.
"Забуксовавшая весна, несмотря на середину месяца, пока и не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом", - отметил Тишковец.