https://ria.ru/20220515/zamorozki-1788653533.html

Москвичей предупредили о заморозках

Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 15.05.2022

Москвичей предупредили о заморозках

Заморозки до минус 2 ожидают Москву в пятницу 20 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:44

2022-05-15T13:44

2022-05-15T14:37

общество

москва

погода

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заморозки до минус 2 ожидают Москву в пятницу 20 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на пятницу распогодится и могут ударить заморозки, до минус 2 - плюс 3, днем небольшие дожди и 10-15 градусов тепла", - заявил Тишковец.Синоптик отметил, что на грядущей неделе природа отбросит климат Москвы на 3 недели назад, а в ночью ожидается плюс 6-8 градусов."Большую часть предстоящей недели синоптическая карта Европейской России будет представлена тыловой частью обширного североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых облаков и свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы. В понедельник ночью в Москве воздух остынет до плюс 6-8 градусов", - заявил Тишковец.Синоптик рассказал, что в ночь понедельника в Подмосковье температура опустится до 4-9 градусов, в дневные часы в Москве воздух прогреется до плюс 13-15, по области 11-16 градусов тепла. Во вторник обещаются скоротечные дожди, и температура воздуха упадет ещё на один градус. В среду осадки маловероятны, ночью похолодает до плюс 1-6 градусов, после полудня 11-16 градусов тепла. С четверга снова обещаются ливни и холодный северный ветер, температура опустится до отметки 10 градусов тепла. В ночь на пятницу обещаются заморозки и небольшие дожди, днем будет потепление. В выходные будет потепление, но среднесуточная температура не сумеет вернуться в климатическое русло."Забуксовавшая весна, несмотря на середину месяца, пока и не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом", - отметил Тишковец.

https://ria.ru/20220515/pogoda-1788628686.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода