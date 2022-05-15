20:12 15.05.2022 (обновлено: 21:55 15.05.2022)
Россия ответит на все хамские и незаконные шаги Запада, заявила Захарова
Захарова: Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"За последнее время, как вы знаете, были приняты шаги - объявление некоторых стран недружественными, принятие соответствующих мер и так далее. Здесь вариантов нет - не останутся без ответа подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона, как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних соглашений, шаги. Безусловно, на все это мы ответим", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко ограничить в современном мире.