Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на все хамские и незаконные шаги Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/zakharova-1788697684.html
Россия ответит на все хамские и незаконные шаги Запада, заявила Захарова
Россия ответит на все хамские и незаконные шаги Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022
Россия ответит на все хамские и незаконные шаги Запада, заявила Захарова
Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:12
2022-05-15T21:55
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
россия
украина
в мире
политика
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."За последнее время, как вы знаете, были приняты шаги - объявление некоторых стран недружественными, принятие соответствующих мер и так далее. Здесь вариантов нет - не останутся без ответа подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона, как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних соглашений, шаги. Безусловно, на все это мы ответим", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко ограничить в современном мире.
https://ria.ru/20220515/pereraspredelenie-1788697469.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8546d648eb917fa7dda01ea3fc839d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, россия, украина, в мире, политика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:12 15.05.2022 (обновлено: 21:55 15.05.2022)
 
Россия ответит на все хамские и незаконные шаги Запада, заявила Захарова

Захарова: Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"За последнее время, как вы знаете, были приняты шаги - объявление некоторых стран недружественными, принятие соответствующих мер и так далее. Здесь вариантов нет - не останутся без ответа подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона, как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних соглашений, шаги. Безусловно, на все это мы ответим", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 20:10
Россия перераспределяет дипломатов в Азию и СНГ, заявила Захарова
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко ограничить в современном мире.
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинРоссияУкраинаВ миреПолитикаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала