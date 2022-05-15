https://ria.ru/20220515/zakharova-1788697684.html

Россия ответит на все хамские и незаконные шаги Запада, заявила Захарова

Россия ответит на все хамские и незаконные шаги Запада, заявила Захарова - РИА Новости, 15.05.2022

Россия ответит на все хамские и незаконные шаги Запада, заявила Захарова

Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T20:12

2022-05-15T20:12

2022-05-15T21:55

владимир соловьев (телеведущий)

владимир путин

россия

украина

в мире

политика

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."За последнее время, как вы знаете, были приняты шаги - объявление некоторых стран недружественными, принятие соответствующих мер и так далее. Здесь вариантов нет - не останутся без ответа подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона, как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних соглашений, шаги. Безусловно, на все это мы ответим", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко ограничить в современном мире.

https://ria.ru/20220515/pereraspredelenie-1788697469.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, россия, украина, в мире, политика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)