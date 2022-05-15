Во Владивостоке задержали женщину, облившую краской памятник Зорге
Во Владивостоке задержали женщину, облившую краской памятник Герою Советского Союза Зорге
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Женщина, облившая краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
По данным приморского отделения "Единой России", накануне Дня Победы местные жители сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской. Монумент отчистили. В полиции РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело о вандализме, идет поиск причастных. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю была инициирована передача уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, следователям СК России.
"Установлена и задержана 39-летняя жительница Владивостока. В ходе расследования детально восстановлена хронология событий, в том числе маршрут ее следования до и после совершения преступных деяний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в квартире подозреваемой проведен обыск, где изъяли одежду, в которой фигурантка была во время преступления, краска, а также другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, Герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий.
Зорге был связан с Владивостоком, дважды был в этом городе (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.
Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944-го советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.