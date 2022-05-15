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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/yasinovataya-1788610214.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в субботу в 23.35 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T00:05
2022-05-15T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в субботу в 23.35 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/obstrely-1788608812.html
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика
00:05 15.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в субботу в 23.35 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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