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Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока
Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока - РИА Новости, 15.05.2022
Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока
Яблоки дарили вечную молодость героям русских сказок, а еще - скандинавским и греческим богам. В библейской версии оно вообще сыграло решающую роль в жизни всего человечества. А еще, простому яблоку обязаны своим названием многие овощи и фрукты – помидор, картофель, апельсин, персик и даже ананас.
2022-05-15T11:00
2022-05-15T11:00
2022-05-15T11:00
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Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока
Яблоки дарили вечную молодость героям русских сказок, а еще - скандинавским и греческим богам. В библейской версии оно вообще сыграло решающую роль в жизни всего человечества. А еще, простому яблоку обязаны своим названием многие овощи и фрукты – помидор, картофель, апельсин, персик и даже ананас.
audio/mpeg
Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока
Яблоки дарили вечную молодость героям русских сказок, а еще - скандинавским и греческим богам. В библейской версии оно вообще сыграло решающую роль в жизни всего человечества. А еще, простому яблоку обязаны своим названием многие овощи и фрукты – помидор, картофель, апельсин, персик и даже ананас.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока
Яблоки дарили вечную молодость героям русских сказок, а еще - скандинавским и греческим богам. В библейской версии оно вообще сыграло решающую роль в жизни всего человечества. А еще, простому яблоку обязаны своим названием многие овощи и фрукты – помидор, картофель, апельсин, персик и даже ананас.