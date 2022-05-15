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Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока

Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока - РИА Новости, 15.05.2022

Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока

Яблоки дарили вечную молодость героям русских сказок, а еще - скандинавским и греческим богам. В библейской версии оно вообще сыграло решающую роль в жизни всего человечества. А еще, простому яблоку обязаны своим названием многие овощи и фрукты – помидор, картофель, апельсин, персик и даже ананас.

2022-05-15T11:00

2022-05-15T11:00

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Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока Яблоки дарили вечную молодость героям русских сказок, а еще - скандинавским и греческим богам. В библейской версии оно вообще сыграло решающую роль в жизни всего человечества. А еще, простому яблоку обязаны своим названием многие овощи и фрукты – помидор, картофель, апельсин, персик и даже ананас. audio/mpeg

Почему персик, ананас и даже картофель назвали в честь яблока Яблоки дарили вечную молодость героям русских сказок, а еще - скандинавским и греческим богам. В библейской версии оно вообще сыграло решающую роль в жизни всего человечества. А еще, простому яблоку обязаны своим названием многие овощи и фрукты – помидор, картофель, апельсин, персик и даже ананас. audio/mpeg

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