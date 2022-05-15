https://ria.ru/20220515/vandalizm-1788649726.html

В Якутии осквернили памятник воинам-интернационалистам

В Якутии осквернили памятник воинам-интернационалистам - РИА Новости, 15.05.2022

В Якутии осквернили памятник воинам-интернационалистам

Вандалы в городе Нерюнгри Якутии осквернили памятник воинам-интернационалистам, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа в... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:00

2022-05-15T13:00

2022-05-15T14:06

происшествия

нерюнгри

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ЯКУТСК, 15 мая – РИА Новости. Вандалы в городе Нерюнгри Якутии осквернили памятник воинам-интернационалистам, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа в республике.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в городе Нерюнгри неизвестные разбросали гвоздики, возложенные в память воинам-интернационалистам, а также разбили лампадки с церковным поминальным огнем."По поручению прокуратуры республики прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по сообщению об осквернении неизвестными лицами памятника Воинам-Интернационалистам, расположенного в Нерюнгри. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия, надлежащего обеспечения общественного порядка и другим вопросам", - отметили в пресс-службе.По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788419610.html

https://ria.ru/20220515/zaderzhanie-1788623150.html

нерюнгри

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нерюнгри